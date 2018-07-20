台灣永續價值指數19日誕生　投資績效更勝台灣50指數

台灣首檔由具公信力非營利組織與知名國立大學所編製，與國際企業永續評比接軌並深入結合在地元素的「台灣永續價值指數」 (Taiwan Sustainability Index; TWSI) 於今日 (2018年7月19日) 誕生。此指數不但具有非營利組織的高信任度與學術的獨立專業，而且考量風險後的投資績效全面優於大盤、台灣50指數與台灣永續指數 (FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index) (請見圖一至圖五及表一)，令人驚艷。

根據全球知名組織GlobeScan與SustainAbility的共同調查指出，非營利組織在提供企業永續評比資訊時，具有最高的信任度(勝過公司與政府機構)。因此，台灣永續能源研究基金會與國立臺北大學商學院合作，以國內非營利組織與學術之獨立專業的角色共同發佈台灣永續價值指數，相信更能引導我國資本市場資金的正確配置，以激勵我國企業重視ESG與企業社會責任 (CSR)，達成企業、投資人及社會三贏的正向循環。

本指數以國立臺北大學商學院獨創SEED方式篩選，涵蓋社會(S)、經濟(E)、環境(E)、揭露(D)四個面向、超過300個題項，所有題項係採用國際評比架構並具本土特色之指標，且融入國內外頂尖學術研究之發現，立論基礎紮實。台灣永續能源研究基金會從歷年參與「TCSA台灣企業永續獎」競評的209家企業中，篩選善盡企業社會責任、推動企業永續發展績優公司；整合前述兩單位資料後，經交叉分析共同評選出綜合表現最好的前40檔上市櫃成分股、市值佔加權指數總市值43.85%。尤其該指數成分股企業皆榮獲國內規模最大、評選公正性廣受各界好評的「TCSA台灣企業永續獎」肯定，更是獲獎之常勝軍，代表評比的高品質。此外，指數評比也與世界主流永續管理趨勢同步，如聯合國永續發展目標(SDG)、社會責任投資(SRI)、碳揭露(CDP)、社會投資報酬率(SROI)等，未來「台灣永續價值指數」在此基礎上將可望擴增至50檔成分股。

本指數前1/3(前14檔成分股) 如下表所示：

2002中鋼 2412中華電 3045台灣大 2303聯電 2454聯發科 4904遠傳 2308台達電 2881富邦金 9933中鼎 2330台積電 2882國泰金 9940信義 2409友達 2884玉山金 (依股票代號排序、與評比排名無關)

(註：前14家公司皆入選近3年TCSA之十大永續典範企業)

全球社會責任投資(Sustainable and Responsible Investment, SRI)之規模成長速度驚人，年成長率達11.9%，截至2016年底SRI全球規模已超過22.9兆美元(佔全球總資產管理規模約30%)。由於歐美等先進國家早已建構CSR指數，所衍生的金融產品眾多，除了超過200檔共同基金之外， 投資標的物囊括股票、債券和房地產等投資標的，因此全球95.4%的SRI集中於北美及歐洲，亞洲則僅有2.3% (不包含日本僅0.2%)，因此亞洲(包括台灣)未來尚有非常大的發展潛力與空間。

台灣永續能源研究基金會秉持主辦「TCSA台灣企業永續獎」十一年來的公平、獨立及公正之準則，其企業永續評選之規模最大，公正性亦廣受各界好評；國立臺北大學商學院擁有學術機構公正、專業、獨立及客觀的特質，在2016年5月27日便已在台灣財務金融學會年會發布我國第一支企業社會責任指數。除共同編制台灣永續價值指數之外，將持續共同致力於企業永續教育推廣及學術研究。期能透過主管機關的協助帶動台灣SRI投資產品發展，例如ETF、共同基金、金融機構授信與資產配置，並吸引國家級基金、投資法人機構及廣大投資人投入。本團隊已與經驗豐富之國際指數公司及金融機構洽商合作機制，建立夥伴關係。未來將依相關法令規定正式上線，吸引投資人青睞，建構共好社會，以及積極鼓勵創造永續價值的企業不斷成長。





圖一、經分析最近1年期(2017/7/1-2018/6/30)累積報酬率之表現依序為TWSI、MKT(大盤)、TW50及FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index

表一、台灣永續價值指數(TWSI) 考量風險後的一年期投資績效全面優於大盤、台灣50指數與台灣永續指數 (FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index) (2017/7/1-2018/6/30)

績效指標 TWSI MKT TW50 FTSE4Good Taiwan Return(%)(幾何平均) 9.10 8.36 5.20 2.96 Return(%)(算術平均) 9.63 8.85 6.08 3.77 Jensen's Alpha(%) 1.76 -0.22 -4.17 -4.92 Treynor Index(%) 8.84 8.15 4.83 2.93 Sharpe Index 0.72 0.69 0.39 0.24 Beta 1.01 1.00 1.11 1.04 STD(%) 12.47 11.74 13.60 12.76

備註：本表算術平均報酬率係以2017/7/1-2018/6/30的平均日報酬率再乘以250得出，與圖一的終值不同。 1.詹森指標 (Jensen’s Alpha) : 實際平均報酬率與預期報酬率之差距 2.崔納指標(Treynor Index) : 每單位系統風險可獲得的平均超額報酬率 3.夏普指標(Sharpe Index): 每單位總風險可獲得的平均超額報酬率 圖二、台灣永續價值指數 (TWSI) 考量風險後的投資績效 (Jensen’s Alpha) 在各個回測時段 (6個月、1年、2年、3年、5年、10年) 全面優於台灣50指數與大盤指數 圖三、 台灣永續價值指數 (TWSI) 考量風險後的投資績效 (Treynor Index) 在各個回測時段 (6個月、1年、2年、3年、5年、10年) 全面優於台灣50指數與大盤指數 ​ 圖四、 台灣永續價值指數 (TWSI) 考量風險後的投資績效 (Sharpe Index) 在各個回測時段(6個月、1年、2年、3年、5年、10年) 全面優於台灣50指數與大盤指數

圖五、回測結果TWSI的10年期累積報酬率表現優異

40支成分股公司CSR表現優異，並帶動好績效