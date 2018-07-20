用「新」行銷國境之南   屏東燈會17新住民導覽員結業

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）219台灣燈會主燈區將在屏東東港大鵬灣舉行，為向新南向遊客及台灣新住民朋友行銷屏東之美，培訓新住民當導覽解說員，7月19日，17位通過測驗的學員領到證明，正式加入台灣燈會外語志工服務行列。

縣府表示，隨著屏東縣新住民人數越來越高，加上當地的移工人口，是不可或缺的觀光經濟潛力，尤其配合政府的新南向政策，越來越多東南亞國家遊客來台旅遊。

為提升東南亞語系專業導覽人才與品質，屏東縣政府2017年首創地方新住民導覽解說培訓課程，學員們除了接受72小時課程訓練外，還需認識當地人文地理、信仰、產業，不少學員來自東港、林邊、佳冬等鄉鎮，能夠成為地方的導覽員都覺得很有意思。

來自越南的趙秋賢，來台12年，在佳冬夫唱婦隨經營養殖業，由於越南文化中也有拜拜風俗，她想向來台旅客介紹東港廟宇，祈求家人平安喜樂，此外，她想把東港的美好推薦給家鄉朋友，像是東港大鵬灣等，體驗富有福多元文化的屏東人文。

印尼籍華裔的謝小菁台語非常的流利，曾經做過移工翻譯，她喜歡介紹台灣和印尼不一樣的地方，例如台灣黑輪和印尼黑輪就有很大不同，台灣都是用新鮮的魚漿製作，在印尼則是用米粉，希望介紹給印尼遊客認識。

觀光傳播處表示，此次有17位學員通過測驗順利結業，包括中國1位、泰國1位、印尼7位，越南8位，加上第一批25位學員，共計42位新住民導覽生力軍，不僅是明年台灣燈會的外語服務志工，未來更期盼他們使用自己的母語，以口語化、生活化推介屏東和台灣，吸引更多海外遊客造訪。