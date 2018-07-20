(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)媒體報導，以色列通過新法，明文規定該國屬於猶太民族，引起爭議。

《美聯社》報導，以色列政府説明，本法案只是將以色列的國家特性，以成文法的形式寫出來而已，不會改變現狀。而總理納坦尼雅胡（Benjamin Netanyahu）則表示，以色列屬於猶太民族，並會保護所有公民的個人權利，但目前有某些人，妄紊亂以色列國憲，並試圖動搖該國的生存，因此才會決定以法律的形式，宣告以色列的性格。

以色列總理納坦尼雅胡（美聯社）

然而，《美聯社》提醒，以色列仍有兩成民衆，為阿拉伯人。一位阿拉伯領袖痛批，該法根本是一條邪惡法律，試圖將阿拉伯裔貶為次等公民。但一位以色列保守派智庫學者則反駁，許多歐洲民族國家，也有在憲法中，明確寫出國家性格，並規定官方語言，來反映大多數人口，因此以色列新法，應無不妥之處。

對此，國際社會已出現反對的聲音。

英國《衛報》報導，歐洲聯盟委員會外交和安全政策高級代表費德麗卡·墨格里尼（Federica Mogherini）的發言人，表示歐盟對以色列的新法，感到非常擔憂，並認爲這會讓「兩國方案」出現變數。所謂兩國方案，是指允許以色列内阿拉伯人佔多數的巴勒斯坦地區，獨立建國的方案。另外，土耳其也表示反對。根據《衛報》，土耳其外交部批評，以色列新法，踐踏普世法律價值，並無視阿拉伯裔公民權利。

以色列新法：我們是猶太人國家