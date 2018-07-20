大提琴家張正傑驚傳車禍　左手手腕斷裂

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）國際知名大提琴家張正傑，驚傳騎單車發生車禍「左手手腕斷了」，即將動手術。他在台灣時間今(20)日清晨6時30分左右，在臉書發文說很擔心他的左手、「我希望能再演奏」。

7月16日張正傑曾在臉書PO出奧地利的自拍照 (翻攝臉書）

張正傑近日與親友前往奧地利度假，昨臉書還po文說「老天送給我最美的一個夕陽！」但相隔9小時後他卻PO文說，因為騎單車出車禍，左手手腕斷了、即將開刀：

現在住院，左手手腕斷了、明上午九時開刀！請幫我禱告、希望明天手術一切順利！因為我擔心我的左手、我希望能再演奏！

PO文提到他已住院，明(21)日台灣時間下午二時半開刀。PO文底下出現超過300則留言，臉友除表示震驚，也紛紛幫他加油打氣，祝張正傑早日康復。有網友更PO文說

這是今早讓人很震驚的訊息，想想張老師累積了如此多的善緣，也為這世界帶來這麼多的正能量，大家期待著您的演出為大家帶來喜樂，一定會受到老天的庇佑，手術順利並且完全恢復正常的！記得術後要好好遵循醫師的叮嚀，做好術後保養，這個也是復原的重要關鍵喔！加油！加油！加油！祈求老天保佑您！

翻攝張正傑臉書

今年9月16日張正傑預定舉辦一場輪椅族音樂會。7月13日他曾在臉書po文說，

每年最期待與輪椅朋友的約會終於又到了！這次時間是在9月16日下午三點，地點當然是在大家最熟悉的老地方－臺北市中山堂光復廳！

翻攝張正傑臉書

PO文還提到，六年前他曾和朋友們完成了全世界第一場輪椅族音樂會。參與者不只是張正傑本人，還包括弦外之音團，至於共同發起人還有安侯建業會計師事務所及于紀隆主席、中山堂及黃國琴主任！他指出「雖然這是場硬仗音樂會，需要很多事前的準備、志工、規劃！不過我們一直堅持下去、就是為了和輪椅朋友的約定！」

上個月(6月)11日，張正傑也曾自掏腰包搭乘高鐵，經轉乘前往屏東縣高樹鄉新南國小，為9位畢業生親自送上祝福。

新南國小位於偏遠地區，3年前透過台北市立交響樂團中提琴手劉哲儒牧師，免費提供一周3堂小提琴教學，更協助向美國僑界募得85把二手小提琴，讓琴聲在學校萌芽，培養全校學生拉小提琴。

由於今年3月31日張正傑與新南國小學生，曾合奏演出。當天他便許下承諾會再去看他們，於是決定在畢業典禮前夕，特地到校為9名畢業生演講，也為孩子們帶來一場音樂饗宴。結果當天的演講，全校60多名學生都熱烈出席(如下圖)。

中央社