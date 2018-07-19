止痛藥別亂吃 當心無效又傷身

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疼痛幾乎是現代人的文明病，很多人會自行服用止痛藥，用來緩解頭痛、經痛，或是因運動傷害、姿勢不良引發的手腳或肩頸痠痛等不適症狀，但是您知道如何正確使用嗎？食藥署提醒，民眾使用止痛藥應謹記下列事項，才能讓疼痛遠離你。

瞭解正確使用方式：在藥局購買的止痛藥，應遵照藥師指示及藥品說明書使用。如果有任何用藥的疑問；例如：每天使用幾次、每次使用多少量、適合飯前或飯後使用、外用藥品如何塗抹？可以詢問藥師，正確用藥才能發揮最大效果。

若正在使用其他藥品，應主動告知藥師：藥品併用可能影響藥效或增加不良反應的風險；例如：止痛藥成分常用於退燒藥或感冒藥，一起使用可能造成藥品過量的問題。若民眾正在使用其他藥品，在購買止痛藥前，應主動告知藥師。

用藥期間不飲酒：酒精可能會影響藥效，或增加發生不良反應的風險；例如：止痛藥成分乙醯胺酚，併用酒精可能增加肝損傷的風險，而非類固醇抗發炎類止痛藥併用酒精，則可能增加腸胃副作用的風險，因此使用止痛藥期間，不應飲酒或併服含酒精飲料。

適時就醫治療：疼痛是身體健康出現警訊的一種症狀，如果自行使用止痛藥3天以上，疼痛仍沒有緩解甚至惡化，應立即就醫。