河床劇團 《造夢者》：放下成見打開心房

（台北英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）河床劇團期望《造夢者》展演帶給觀眾一個寧靜的空間，同時也在挑戰觀者如何放下自我成見，敞開心胸的看戲，最終讓印象深刻的表演能夠成為觀眾人生中的一部分，此表演將於7月27日於誠品畫廊登場，並展開為期三天的演出。

與河床過去20年的作品相比，這次的展演除了場地的不同，各方面依舊為延續過去突破創新的實驗精神。郭文泰提及表演沒有強調劇情，角色及台詞的設定，為比較抽象的經驗，像是流動的一幅畫或有生命的雕塑品，「我覺得已經有夠多人跟我們講該做什麼」，因此河床期望創造寧靜的空間讓觀眾安靜下來，於表演的期間忘掉舊有的自我，放下失望及慾望，然而如此短暫的離開不是逃避，反而是為了能夠重新面對自己。



河床的展覽營造寧靜的空間（照片來源：台灣英文新聞）

取名為《造夢者》來自之前觀眾看完表演後的形容，郭文泰表示很喜歡這個說法，也因此邀請過去合作過的藝術家，於這次展出新創或是原有的作品。2016年於松菸發表作品《虧》，營造一個空間讓不同領域的藝術家共同創作，舞台設計由Carl Johnson（這次參展藝術家）負責，並請到詩人鴻鴻、音樂人柯智豪、以及廚師到現場，即興開始寫詩、製作音樂並下廚，將平時在工作室裡的創作過程公開化。

這次《造夢者》也將延續《虧》的概念，邀請觀眾報名共同創作舞台的活動，郭文泰接著表示現在台灣十分喜愛DIY，歡迎大家跟河床一起動手參予創作，這次報名者中比較特別的為一位來自台南的朋友，自從聽完劇團在台南的演講後，這次特別搭三小火車上台北報名體驗，這也是一種不同的互動，藉由公開了藝術家神秘的創作過程，並邀請有興趣的人一起互動把概念呈現出來.

然而，《造夢者》創作以深入觀眾的潛意識，並在記憶深處留下足跡為目標。郭文泰提及過去作品《開房間》於國美館表演時，多位觀眾看完後都在流淚，由於劇中沒有明確角色設定，所以郭文泰認為他們不是為了一個角色（如羅密歐或是茱麗葉）落淚，並開玩笑的說有可能是因為作品難看到在哭，不過似乎是因為觸動到個人的過去而感到難過，也因此達到了表演最終的目標：留在觀眾心裡並成為他們人生中的一部分，並接著提及每天都在接收大量資訊的我們，更需要慢下來活在當下。



河床劇照（照片來源：河床劇團）

對於希望觀眾看完《造夢者》後產生的感覺，郭文泰用自己看完科幻電影《怵目驚魂28天》（Donnie Darco）後的心情來形容。「看完後我知道自己在走路但腳卻離地，好像我的身體可以穿過別人。」並期望帶給觀眾「在表演的50分鐘裡能離開自己，表演完後卻更靠近自己的感覺。」

郭文泰繼續提到「有人說藝術家的功課是當觀眾站在地毯上時，必須拉一下讓觀眾站不穩的感覺，拉到最後讓他無法按照過去個人的生活經驗判斷，必須放棄拋開所有成見，看戲的方式為忘記並放掉既有的東西，必須放下個人的保護色，如此才能夠打開心房。」

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