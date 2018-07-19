用電量改寫歷年7月新高 太陽能挹注100萬瓩

炎熱高溫推升用電量持續飆高，今天全台用電量高點落在下午1時50分，達3670.5萬瓩，再度改寫歷年7月用電量新高紀錄，備轉容量率為6.39%、燈號仍是亮起「供電吃緊」的黃燈。

好消息是，陽光普照也挹注太陽光電發電量，鄭有財表示，上午太陽光電最高發電量一度高達100萬瓩，相當於核二廠1部機組發電量，占總發電量約2.7%。

西半部飆高溫，中央氣象局今天觀測，嘉義市東區自動測站出現攝氏37.8度高溫，桃園市大園和新竹也有36.8度。

台電表示，因連日高溫產生熱累積效應，使得用電量繼續飆高，今天全台用電量在下午1時50分衝上新高，達3670.5萬瓩，擠下18日創下的3646萬瓩歷年7月用電量新高紀錄，同時創下今年以來用電量與歷年用電量第3高紀錄。

進一步觀察歷年的用電量紀錄可發現，前10高的用電量排名，時間點分別落在2017年、2018年這兩年，其中5月30日與5月31日分別以3677.1萬瓩、3671.3萬瓩包辦前兩名。

台電電力調度處副中央調度監鄭有財表示，連日高溫曝曬引發的熱累積效應，帶動用電量持續攀升，但從中央氣象局的天氣預報資料來看，20日與21日可能會降雨，加上適逢週末假期用電量下降，預估明天用電尖峰負載量可望下修至3640萬瓩。

鄭有財補充說明，7、8月是傳統用電量高峰期，如果未來又出現連續一週高溫炎熱天氣，預估用電量將繼續衝高，甚至有機會達到3700萬瓩。

根據台電統計，歷年7月發電量前5高分別是：2018年7月19日3670.5萬瓩、2018年7月18日3646萬瓩、2017年7月25日3621.3萬瓩、2018年7月17日3619.97萬瓩、2016年7月28日3619.91萬瓩。

歷年用電量前5高分別為：2018年5月30日3677.1萬瓩、2018年5月31日3671.3萬瓩、2018年7月19日3670.5萬瓩、2018年7月18日3646萬瓩、2017年8月15日3645.3萬瓩。