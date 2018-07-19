超吸睛！首度跨足生技產業　義美廣招海外代理商

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）成立於1934年的本土企業義美食品公司，一直秉持著「做餅是老實人的行業」的理念，近年從食品跨足生技產業，並成立義美生機與義美生醫二間公司。今年在義美總經理高志明的帶領下，首度參加「美容保養．生技保健大展」。

就在稍早，高志明親自前往視察展櫃時，巧遇前來為【ATLife台灣輔具暨 長期照護大展】揭幕的行政院長賴清德，他也正好率領部會首長前往各展櫃繞場，二人除了寒暄外，高總也親自為賴院長等貴賓介紹了本次展覽產品。

▲義美食品總經理高志明(左)迎接行政院長賴清德(右)與其他部會首長。(照片由義美食品提供)

▲義美食品總經理高志明(右)與行政院長賴清德(左)握手寒暄。(照片由義美食品提供)

義美生機．生醫代表接受記者訪問時表示，今年來參展的目的有三，分別是冷凍真空乾燥代工、保健原料推廣與尋找海外代理商。

義美生機．生醫代表以今年採購100噸蘿蔔葉為例，將蘿蔔葉與其他蔬菜，菠菜、小黃瓜、抱子甘藍、秋葵、青花菜和蘿蔔葉等原料，經過冷凍乾燥後，再磨成粉製作成「大根嫩葉青汁」。

▲義美食品公司從食品跨足生技產業並成立義美生機與義美生醫二間公司，今年首度參加「美容保養．生技保健大展」。(照片由台灣英文新聞拍攝)

義美生機．生醫說明，冷凍真空乾燥技術(Freeze vacuum drying)最早使用於太空食品製造，其技術是將新鮮蔬果含果皮，經過「低溫冷凍‧真空乾燥‧冰晶昇華」過程，去除約90%以上之水分，保留蔬果本身之風味、外觀、色澤、食物纖維、營養、維生素、礦物質等，且重量輕巧、可長時間保存。

▲「大根嫩葉青汁」與「奇亞籽莓果飲」。(照片由台灣英文新聞拍攝)

有鑑於素食人口逐年攀升，常長年茹素的人口也愈來愈多，記者問「日前貴公司出了一款『真豬膠原蛋白粉』，雖然造福了不少愛美的男女性朋友，卻有小眾茹素人口未受惠，不知是否有適合素食人口『吃的保養品』呢？」

(照片由台灣英文新聞拍攝)

義美生機．生醫代表表示，「奇亞籽莓果飲」適合各年齡層的消費者食用，這款產品也是透過冷凍乾燥技術，將草莓、藍莓跟蔓越莓，凍乾後磨成粉末，加上奇亞籽，讓消費者可以隨時補充莓果的多酚與奇亞籽的纖維質、鈣與鐵。

(照片由台灣英文新聞拍攝)

她補充，上述這二款都是由天然蔬菜水果製成的，所以一般的消費者，包括懷孕婦女以及沒有特殊疾病的人，都可以食用，因為一包就是一天的營養素，方便忙碌的消費者隨時食用。

對於未來是否會有其他新品上市，義美表示，目前除了有玉米、豌豆、香菇、草莓、藍莓之外，緊接著會有櫻桃蕃茄、無花果、覆盆莓，還有許多產品陸續上市。

▲義美總經理高志明向貴賓介紹商品。(照片由台灣英文新聞拍攝)

台灣有水果王國之美譽，又適逢夏季水果盛產，前幾個月台灣農民因水果盛產造成產銷失衡，無論是香蕉、紅龍果等鮮果，義美都多次伸出援手幫助辛苦的農民，並大量採購。對於未來市面上會不會看到類似果乾或是其他商品，義美回應，「相關產品已在規劃中」。

義美生機以「天然、營養、無添加」為產品開發目的，期能守護消費者的飲食與健康，而義美生醫則是以「食醫同源」為概念，從天然植物中萃取珍貴的成份，使用於機能性、保健類商品。

▲義美總經理高志明向貴賓介紹商品。(照片由台灣英文新聞拍攝)

就在清新淡雅的展櫃現場，一盒不起眼的銀色包裝擺放在一盒盒巧克力商品旁，令人好奇這「補不足」是何物？原來是，蜆精。

義美表示，今年6月推出「補不足蜆精」是嚴選自花蓮的「蜊仔(lâ-á)」。這項產品強調是用整顆的「蜊仔」熬煮，也未經「矽藻土」過濾，以保存全營養。

(照片由台灣英文新聞拍攝)

她說，消費者若是在飲用此產品時，會發現瓶底有沉澱物，那些都是黃金蜆的精華。而這款產品還添加了大蒜萃取液，是透過天然萃取方式，萃取大蒜液進行調味。這款產品沒有其他添加物，就是要提供消費者天然且營養的保健飲品。

她提醒，有特殊體質或有特殊疾病的消費者在飲用之前，都須徵詢醫師或營養師再食用。

▲義美生機．生醫員工現場介紹與解說原料。(照片由台灣英文新聞拍攝)

從入口走到義美生機．生醫展櫃，映入眼簾的是一個寫著「大豆萃取物」的大海報，就在黃豆的上方，有「賽洛美」三字，何為賽洛美呢？義美表示，賽洛美(ceramide)是最近幾年國內極力推廣的植物萃取物之一，如芝麻素(sesamin)、檸檬酸鈣(calcium citrate)、巴西蘑菇萃取液(Agaricus Blazei Murill Extract)、大豆異黃酮等，都是保健原料。

(照片由台灣英文新聞拍攝)

她說，賽洛美是市面上較具機能性又新興的原料，這個原料在國外較多人知道，台灣目前較少廠商使用。而賽洛美是以超臨界萃取技術，自大豆中萃取出具養顏美容的元素，而這原料可應用在軟膠囊、及飲品中，是相當珍貴之美容素材。

(照片由台灣英文新聞拍攝)

義美表示，目前賽洛美會先以原料進行推廣，未來是否會引用到食品類，一切尚在規劃中。

記者問「賽洛美」與「膠原蛋白」間的功效，義美表示，二者間的功效較不一樣，因為膠原蛋白的成分來自不同動物，如豬、魚等。賽洛美因為是從大豆萃取出來，其成分可說相當珍貴，因此若在市面上能夠看到含有這項產品的原料，通常價格也較高。

(照片由台灣英文新聞拍攝)

義美生機．生醫除了原料推廣及代工外，也希望藉此機會找尋海外代理商，期能拓展國際市場。

全台規模最大「美容保養．生技保健大展」自7月19至22日在台北南港展覽館盛大展開。全館匯集醫學美容、營養保健及生技技轉應用，超過200個國內外高階生醫旗艦品牌、近600攤位，展售涵蓋「預防醫學檢測」及「美容保養」、「幹細胞醫美創新療法」、「營養保健飲食品」等。

(照片由台灣英文新聞拍攝)

(照片由台灣英文新聞拍攝)

(照片由台灣英文新聞拍攝)