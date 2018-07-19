把握黃金期 做好術後護理 避免蜈蚣疤痕上身

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）愛美是人的天性，當不小心意外受傷、動手術後，往往會特別擔憂留下疤痕，有些人因體質或照護方式不當甚至出現蟹足腫、蜈蚣般的疤痕。預防勝於治療，到底該怎照護才不會留下疤痕呢？

馬偕紀念醫院整形重建外科資深主治醫師姚文騰醫師表示，傷口是否受張力拉扯、是否感染等情形都會影響癒合時間，並增加疤痕生成的機率，如要降低疤痕產生機會，應把握傷口護理的黃金6個月，選擇具抗張纖維的「免縫膠帶」抵抗傷口張力、並搭配含棉墊型的防水透氣薄膜隔絕生水與髒汙，避免感染，能有效加速癒合及降低疤痕生成的可能性。

臨床手術傷口的縫合，其中一種屬於免拆線的方式，是使用可被身體吸收的縫線縫合皮下傷口，外層則改以免縫膠帶取代一般縫線。免縫膠帶除可替代部份縫線功能，因具抗張纖維束，在預防疤痕生成方面亦被廣泛使用，因此又有「美容膠帶」之稱。具抗張纖維的免縫膠帶垂直傷口黏貼，可提供適當抗張力，抵抗皮膚張力和外力對疤痕組織的拉扯，除防止傷口裂開外，亦能防止肉芽組織不正常增生。

姚文騰醫師說明，疤痕是身體自行修復傷口時膠原蛋白與纖維母細胞過度增生而產生的痕跡，一般細胞增生期為3-6個月，若好好把握這「黃金6個月」，透過具抗張纖維的免縫膠帶，可抑制膠原蛋白細胞過度生長，降低肥厚性疤痕、蜈蚣疤甚至是蟹足腫的產生機會。

姚文騰醫師進一步說明，傷口感染與否，也是影響癒合速度及是否留疤的重要因素，因此在傷口護理時時，務必要以生理食鹽水將傷口清理乾淨，以碘酒做好消毒或塗抹抗菌藥膏，進行戶外活動時應妥善以不沾黏傷口的合適敷料覆蓋，避免傷口因暴露而接觸到生水與髒汙造成細菌感染。

針對手術傷口，可使用添加碘離子的免縫膠帶，並使用防水透氣的敷料覆蓋在傷口上，防止水分與異物侵入，降低傷口感染機率；若傷口仍有組織滲液，也建議使用含有不會沾黏傷口棉墊的敷料，除可吸收滲液外，可避免新生組織嵌入棉墊表面，減少撕除敷料時連同新生組織一起撕下而造成換藥不適的情形，也避免傷口受到二次傷害，以致肉芽組織過度增生而產生疤痕。