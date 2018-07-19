（台灣英文新聞/洪晨芳 綜合外電報導）中國國家主席習近平，自今日起展開對中東及非洲五國的國是訪問，被外界視為是中國進一步強化與非洲聯繫的外交舉動。

這次訪問，是習近平上任以來第四度訪非，也是他3月連任之後，首次踏上非洲國土，進行訪問。

習近平將於7月19至24日，依序到訪阿拉伯聯合大公國、塞內加爾、盧安達以及南非，於7月25日參與在南非舉辦的金磚五國會議之後，再於返國途中到模里西斯進行友好訪問。

《CNN》報導認為，習近平這次訪非行程中，盧安達和塞內加爾是頗為令人意外的訪問國家，因為兩國既非中資投資大國，人口也稀少，唯一可能的解釋是，盧安達為一帯一路經過的重點國家，而習近平的目標是，將亞洲、歐洲及東非的經濟整合起來；至於塞內加爾，因緊靠大西洋，據傳中國計劃要在此建港口。至於到訪模里西斯，可以被視為是中國想加強對印度洋控制的手段。

然而，中國的一帶一路似乎不懷好意，可以被視為是中國想要控制小國的陷阱，中國利用資金陸續吸引小國上勾，使他們相繼敞開雙臂，歡迎有割地陰謀的投資，接著再使各國陷入雪球般的債務危機。日前，斯里蘭卡將港口「租借」給中國99年，但是不久後，各國逐漸開始發現，中國蜜糖裡包著的毒藥，馬來西亞也隨即取消中資馬新鐵路建設計畫。

蜜糖裡包著的毒藥? 習近平訪問非洲 試圖攏絡非洲小國