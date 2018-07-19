728世界肝炎日─鐵掌滅C肝 史艷文任衛教大使

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）每年7月28日為世界衛生組織所訂定「世界肝炎日」，肝病防治學術基金會呼應世界肝炎聯盟（WHA）年度宣導主題：Find The Missing Millions(尋找迷失的數千萬C肝潛在患者)，推出兩項創新的消滅C肝計畫，並特別請到國人熟悉的『史艷文』角色擔任年度肝炎衛教大使，將生硬的肝炎衛教內容，融入有趣易懂的布袋戲影片劇情中，並於C肝高盛行區如雲林、嘉義、台南等鄉鎮宮廟、教會，與里民、長輩們進行衛教宣導。

根據肝基會2016年至2017年雲嘉地區之肝病防治認知問卷調查結果，有效樣本849名調查對象中，僅有近三成的C肝患者接受藥物治療，而未接受藥物治療的主因，大多為無病識感、偏鄉交通不便、缺乏醫療資源等。

今年推出的兩項計畫包含：聯手C肝根治病友和消滅C肝計畫；請來『史艷文』為長輩們進行衛教宣導外，肝基會雲林分會、台大醫院雲林分院攜手在雲林縣元長鄉和大埤鄉成立「外展門診」（outreach clinic），以及與統一超商在雲嘉地區推動的「保肝全壘打2.0計畫-全方位醫療到點服務」，希望解決患者交通不便的困擾，並提供C肝病患進行治療的各項全方位醫療到點服務。

主動出擊之下，有效提升民眾就醫意願與C肝治療率，但遺憾的是僅有非常少數的患者符合健保用藥資格，意即眾多患者仍受限於健保肝纖維化第3期給付條件，只能持續追蹤穩定病情，同時也暴露於肝硬化和肝癌的風險中，因此肝基會執行長楊培銘教授呼籲，政府應儘快放寬健保給付條件至肝纖維化第2期，甚至不要設限條件，以利嘉惠更多病患根治C肝，積極守護全民健康。

楊培銘教授表示，感染C肝病毒衍生慢性肝炎後，患者肝內的纖維化將隨時間持續增加，5年內無肝纖維化者(F0)約有60%會進展成為第一期纖維化(F1)，第一期纖維化者約有40%會變成第二期纖維化(F2)。據統計，中老年慢性C肝患者，若其肝內纖維化已進展至F2，罹患肝癌之機率將明顯上升。因此，慢性C肝患者應儘早接受根治性的治療，這也是先進國家如澳洲、日本在C肝治療之給付上均未設限於肝纖維化。從藥物經濟學效益觀之，愈早治療讓病情不要演變至重度纖維化、肝硬化及肝癌，甚至發生各種肝外病變，其所減少的醫療成本支出必遠勝於原先的治療費用。

事實上，直到現在，台灣每年新增的C肝患者高達數千人，因此，善用現有的極高治癒率的C肝口服新藥，讓C肝病友儘早接受治療，以減少傳播的機會。在此呼籲政府應儘快跟進先進國家的C肝防治策略，採取政府、患者、廠商之三方合作模式，才能使台灣儘早擺脫C肝的陰影。