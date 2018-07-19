智慧創新應用服務論壇 促中小企業藉科技升級轉型

（台灣英文新聞 / 科技組 綜合報導）經濟部中小企業處於今（19）日舉行「智慧創新應用服務」論壇，就當今網路、行動服務、大數據與新媒體等議題進行討論，盼藉此驅動中小企業民生服務業升級轉型。

自由時報報導，經濟部中小企業處副處長蘇文玲指出，在數位經濟時代下，有必要採用新科技發展智慧化商品。台灣有140萬家中小企業，其中約七成（96萬家）屬食、衣、住、行、育、樂等民生相關產業。但由於規模不大，須思考如何應用數位科技提升競爭力，增加產值，並改善生活品質。中小企業處也有許多輔導計畫，協助業者運用智慧科技進行服務優化。

KPMG安侯建業會計師事務所顧問潘奕彰在論壇分享了共享經濟發展趨勢，而iCHEF執行長吳佳駿，則分享了如何增加曝光率的訣竅。他表示，藉由參加東南亞當地新創比賽獲獎，可吸引當地媒體免費報導。

據報導，馬來西亞雪蘭莪資訊科技與電子商務理事會（ SITEC ）教育總監吳文彬也應邀出席，提出在不同國家與環境挑戰下的因應對策，提供有志創新轉型的台灣業者參考。

今「智慧創新應用服務」論壇約250人與會，包括來自資通訊科技業、批發零售業、餐飲業、住宿業等企業及社會各界人士。主辦單位希望透過跨界討論，讓國內外經驗與技術獲得交流機會，協助業者打造新型態創新服務。