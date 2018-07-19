台北美福7/29「仲夏」婚禮日

熱情洋溢的仲夏時節，優雅灑落的閃耀光采，迎接著每對甜蜜的新人。台北美福大飯店將於7月29日(星期日)邀請您蒞臨感受高雅、唯美的浪漫婚宴。自四樓GMT義法餐廳開始感受仲夏婚禮的熱情與感動。漫步於綠意花叢間，優雅的戶外證婚，在賓客的祝福下，完成終守一生的愛情誓約。儀式後品嚐飯店精心準備的各式精緻餐點，還可至300坪的二樓宴會廳欣賞來自韓國的「藝匠Korea Artiz Studio」浪漫婚紗走秀，氣質高雅的精品級婚紗，搭配國際知名品牌「HEARTS ON FIRE」晶璨珠寶光采倍增。

當日另規劃有新娘婚前必備的護膚SPA，參與婚體日活動即可享台灣美容天后彭村梅品牌SPA體驗優惠，原價NT$3,000的美顏淨白保養及全身舒壓SPA課程，體驗價均為NT$1,200，兩項同時體驗再享買一送一優惠價NT$1,200；貴婦級美甲沙龍「沐荑Montrose」將於現場提供美甲體驗服務，下訂新人可享「深層淨化手足療程」優惠價 NT$2,699起(原價NT$4,700起)，現場還有I-weddingpage日系婚禮拍照小物、婚宴拍貼機等多項加值服務可供體驗。台北美福婚宴專案每桌NT$32,800+10%起，預約下訂可獲得美福新婚好禮與多項專屬優惠。2018「仲夏幸福 樂在美福」婚禮體驗活動，每位NT$990，早鳥預訂還可享兩人同行NT$1,680的優惠價(餐價均含餐點及入場費用)，活動預訂及詳情請洽02-7722-3355宴會業務。