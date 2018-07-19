L’IDIOT RESTAURANT 驢子餐廳  午間套餐新菜推出 NT$599+10%起

位於華泰王子大飯店一樓的L’IDIOT 驢子餐廳，堅持選用季節性食材入菜，呈現自然鮮美風味的地中海料理。近期主廚研發多道新菜並搭配經典人氣菜色推出商業午餐組合，提供NT$599+10%及NT$899+10%兩種選擇，主餐包含多樣當季海鮮、美式牛肉堡、創意西式料理，滿足各式消費需求。套餐內含手工麵包、沙拉二至三選一、主廚精選例湯、主菜四至五選一、主廚特製甜點、咖啡或馨香茶二選一，超值的餐點內容，讓饕客在平日午間時段盡情享用美味料理。

對於在中午想輕鬆無負擔享用美食的上班族來說，NT$599商業午餐為最佳首選。健康清新的「牛肝菌野菇鮮筍燉飯」以大量牛肝菌菇、蘑菇、鴻禧菇、美白菇、杏鮑菇為主角，搭配季節鮮筍燉煮，交織而成的新鮮滋味被義大利米牢牢吸附，再撒上帕馬森起司，清爽不膩；海鮮控饕客絕不能錯過主廚特別推薦的「海鮮墨魚汁燉飯」，將洋蔥、鯷魚、番茄、透抽共同熬煮成鮮美墨魚汁，香甜甘美的滋味在每一粒義大利米心內完美展現，再以時令海鮮搭配洋蔥拌炒，加入特製辣油，將海洋氣息表達得淋漓盡致；經典料理「酥炸軟殼蟹蒜味辣椒麵」則將整隻軟殼蟹裹上秘製乾粉，再以宮保及紅辣椒兩種辣椒與裙襬麵清炒，醬汁帶勁夠味，滿滿的起司和辣味絕妙搭配；「慢燉茄汁牛筋肉醬水管麵」則特別加入燉煮四小時的牛筋及牛排碎肉，讓口感更添層次，搭配自製水管麵，嚼勁十足；「爐烤牛肉起司堡」使用經西班牙百萬烤箱燻烤過的牛排肉搭配帕瑪森起司麵包，柔軟口感及濃郁起司香風味迷人，特製香料與酥脆薯條更讓人大呼過癮。

NT$899套餐讓您大快朵頤，人氣料理「松露楓糖豬排與香滑馬鈴薯泥」將口感綿密的丹麥豬加入楓糖香煎，讓人口齒間散發楓糖馨香，香滑柔順馬鈴薯泥搭配焦化蘋果片，細緻多層次的甜蜜令人驚艷；驢子餐廳最新強打菜色「油封烤鴨腿與破布子醬」更盡展主廚創意，費時烹調的油封鴨腿將鴨肉的豐富油脂牢牢鎖在其中，將常用於中菜的破布子醬與鴨肉汁一同熬煮，中式風格的甘甜和諧地展現在西式料理中，搭配當季農場蔬果，每一口都是新鮮滋味；「香煎泉水鱸魚佐碳烤鳳梨莎莎醬」則以新鮮時令活鱸魚搭配獨家自製鳳梨莎莎醬，酸甜滋味令人食慾大開，JOSPER烤箱燻烤過的鳳梨、番茄、洋蔥及香菜，洋溢精彩夏季風情；「爐烤美國頂級紐約客牛排」口感厚實，一口咬下，JOSPER烤箱威士忌木屑碳烤出的香味四溢，與自家農場蔬菜相輔相成。