（台灣英文新聞/洪晨芳 綜合外電報導）根據《CNN》報導，表情符號無庸置疑的，已經成為經典的設計藝術，但是它們在有效溝通裡所扮演的角色，到底有多重要呢?每天，人們傳送超過60億個表情符號，而有90%的社群網路使用者，正在使用表情符號。表情符號可能是日本最多的出口品之一。

現在，他們正式的被歸類為「藝術」的一環。根據外媒報導，紐約當代藝術博物館於2016年，將表情符號納入永久性展覽，更特別的是，這176個原創表情符號，都是由東京的軟體工程師，慄田穰崇於1999年所設計的。

慄田穰崇的原創作品，現在已經由NTT DoCoMo授權給MoMA，並和畢卡索以及傑克遜·波洛克(美國知名畫家，以滴畫而聞名)的作品並列展出。

在1990年代中晚期，慄田穰崇當時還在NTT DoCoMo(日本最大的通訊公司之一)上班，並致力於開發世界上第一個商業化、手機專用的瀏覽系統。有鑑於日本早期智慧型手機的螢幕顯示限制，慄田穰崇決定要開發象形圖，來讓訊息更有效的傳達。

於是表情符號就誕生了!

表情符號是一種語言嗎?

組成中文、英語甚或是史瓦希利語的元素，離不開這兩項:單字和規則。而正是這樣的特性，讓我們能夠表達複雜且細微的概念與想法，而這是無法用其他的溝通系統來取代的。

語言被組織成有意義的單位，例如單字和文法，使我們能夠從表達日常的天氣狀況，到單戀的酸楚。

就以「英文」這個語言為例，來和表情符號比較，表情符號擁有相對非常少數的「單字」。

雖然每年表情符號不斷推陳出新，但是比起一個母語人士，所能夠掌握的語言廣度和複雜度，我們能夠取得的表情符號微乎其微。

以英語為母語的人來說，在五歲幼稚園的階段，大概就有5000個字彙量，接著到青少年階段就會增加到可觀的12,000個字彙量了__這遠遠超出了現有表情符號的數量。

但是增加更多的表情符號，卻無濟於事。

其根本上的困難點在於，我們無法利用表情符號表達抽象的概念，比方說，我們該如何用表情符號，表達「沙文主義」、「女性主義」或是「倫理道德」?

語言的一大特點是文法，我們下意識的使用它，來創造具有高度複雜性的句型。

即使表情符號的完整度不如傳統語言，這依然澆不熄表情符號粉絲的熱情。

對表情符號愛不釋手的設計家，肯‧赫爾，已經把《愛麗絲夢遊仙境》的故事，創造成一套完整的表情符號，他把這種創造表情符號語言的方法稱為「秘密語言學」。

然而，就像任何語言，除非你經過特別學習，否則像赫爾創造的這種語言，也只不過是我們不甚熟悉的外國語言罷了。

你今天使用表情符號了嗎? 帶你一窺表情符號的由來與歷史