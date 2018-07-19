陳明通華府演講　呼籲兩岸展開溝通對話

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）大陸委員會主任委員陳明通正在美國華府訪問，提及兩岸關係，陳明通除了再次強調政府的兩岸政策維持不變，也呼籲中國在不涉政治前提下與臺灣對話，化解分歧。

根據陸委會，陳明通應美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）邀請，出席由該會及臺灣民主基金會於昨（18）日共同舉辦的「兩岸關係的機遇與挑戰」國際研討會，並發表演講。會議現場有來自臺美國會或政府官員，以及專家學者將近100人參與。

陳明通演講時表示，自從總統蔡英文上任後，縱使亞洲情勢瞬息萬變、兩岸關係出現重大挑戰，政府仍致力維護臺海現狀，並「成為當前複雜變局中負責任的穩定者，符合區域各方利益。」

陳明通接著批評，中國近期採取諸多對臺灣的軍事外交脅迫與「融臺政策」，破壞臺海現狀，意圖造成不可逆轉的結局。

面對新的局勢變化，陳明通也向在場與會的美國官員及學者說明，蔡政府未來的兩岸政策，即是在確保國家主權與尊嚴的情況下，以更開放的態度，思考兩岸雙方的互動。

陳明通續指，臺灣與中國內部對兩岸關係的發展與走向均有不同意見 ，雙方應相互尊重、各自聽取內部的理性意見， 梳理出一條有序的互動法則。此外，中國應停止對臺傷害的言論與作為，並在不設政治前提、不拘形式，以及不限地點的情形下，致力兩岸的對話與溝通。

最後，陳明通呼籲美國與國際社會持續注意中國對臺灣的強硬施壓作為、支持我國的兩岸政策主張，以及敦促北京共同維護臺海與區域的和平穩定現狀。

陸委會表示，陳明通訪問美國華府與紐約期間，還將拜會美國國會及政府官員、重要智庫學者等，並說明我國政府的兩岸政策，以促進各界對臺海議題發展的重視與瞭解。