蔡英文：台灣在生醫和ICT雙領域　擁有堅實的人才和研發基礎

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導) 總統蔡英文今(19)日出席由「台灣生物產業發展協會」主辦的「台灣生技月生物科技大展」時表示，經過15年來的經營，「台灣生技月生物科技大展」已經是亞太地區最重要的生技展之一。

蔡總統還說，政府推動法規鬆綁，鼓勵更多本土企業投入生技醫藥產業，並強調生醫結合ICT產業，發展跨領域產品及服務，台灣將提供更多具有創意的解決方案，成為全球數位醫療產業的領先國家。

蔡總統指出，這兩年來政府將生技醫藥產業列為重點產業，並通過「生醫產業創新推動方案」。藉由這個方案，建立新創公司的扶育機制，也連結在地產業基礎以及國際市場趨勢，在台北、新竹、台中、台南和高雄等地區，打造不同的生技醫藥特色聚落。

▲台灣總統蔡英文出席「台灣生技月生物科技大展」。(照片由台灣英文新聞拍攝)

蔡總統表示，她上任後就推動修正《生技新藥產業發展條例》，鼓勵更多本土企業投入高技術門檻的醫材、新藥和其他新興生技醫藥產品的研發工作。因為法規鬆綁，現在有越來越多的生醫企業以及產品，在技術和人才等面向可以享有獎勵優惠。

她還說，生醫產品的研發是一條很漫長的路，不過，政府一定責無旁貸陪伴企業，迎接所有的挑戰。因此，我們有最大的決心，也有最強的信心，就像最近國內有新藥研發，取得美國FDA上市許可，也有醫材授權給日本大廠。只要政府與民間一起來打拚，我們一定可以創造更多類似的成功案例。

蔡總統強調，根據「美國藥品研究及製造商協會」2017年的評比，在21個生技新興國家之中，台灣名列第3名，其中在基礎設施、臨床研究條件，以及智財保護這幾個面向都獲得很高的評價；「台灣在生醫產業的發展環境越來越好，這是有目共睹的事情」。

▲蔡英文總統參訪廠商櫃位。(照片由台灣英文新聞拍攝)

對於台灣的生醫產業為何抱以信心，蔡總統進一步表示，台灣的生醫產業還有一個重要的利基，就是可以跟原本就很有競爭力的ICT產業結合起來，發展跨領域的產品和整合服務；這也是政府透過政策正在推動的方向。

她說，台灣在生醫和ICT的雙領域都擁有堅實的人才和研發基礎。我們不僅吸引到IBM、Google和微軟等國際企業在台灣進行人才培育，跨國藥廠－像是德國默克和美國楊森，也紛紛來台啟動合作計畫。

▲蔡英文總統參訪廠商櫃位。(照片由台灣英文新聞拍攝)

因此，蔡總統認為，在AI時代來臨，以及人類持續尋求健康生活的過程中，台灣能夠提供更多具有創意的解決方案，成為全球數位醫療產業的領先國家。台灣的先進技術、優秀人才，以及完善的制度環境，將會協助廠商跨越從研發到量產的每一個關卡，實現持續成長的目標。

▲台灣生技月大會主席李鍾熙。(照片由台灣英文新聞拍攝)

台灣生技月大會主席李鍾熙致詞時表示，台灣生技產業已經發展一段時間，最重要亦是最困難的地方就是要如何和國際接軌，進入到全球的市場。台灣生技月活動主要目的，就是提供一個平台，讓台灣與國際能夠產生更大價值的平台。今年生技月邁入第16年，希望能夠持續台灣與國際間的合作，不僅讓世界看到台灣，也要讓台灣進到全世界的市場。

李鍾熙還說，今年的展覽約有1400個攤位，估計參觀次可達10萬人。而在研討會方面，也邀請70位國際與談人與來自23國超過千位的國際代表團前來參加活動，包括日本、加拿大、美國、東南亞等國。

▲蔡英文總統參訪農委會之農業科技館。(照片由台灣英文新聞拍攝)

主辦單位補充，台灣擁有超過百年醫學歷史底蘊，加上生物科技歷經30年的碰撞與淬鍊，不僅生機不絕，更與久積深厚的ICT實力分庭抗禮，但ICT跟生命無關，生技則生命攸關。

主辦單位指出，生物科技是未來產業，是解決台灣人口老化的出路，更是台灣邁入全球市場的潛力台階，其中「新藥研發」與「檢測診斷」領域更是驅動台灣翻轉成智慧經濟的時代。

亞洲生技產業最大盛事，「第16屆台灣生技月五合一系列活動之一『台灣生物科技大展』」在總統蔡英文、行政院政務委員吳政忠、農委會主委林聰賢、加拿大駐台經濟貿易代表處代表等百位貴賓的見證下，熱鬧開展。今(2018)年首度增設雙層展廳、聚焦醫藥醫療、基因與生技服務、高階設備與實驗室檢測儀器等12大主題專區，超過35間上市興櫃知名企業、共計600間參展商，展出1400攤位。

▲現場民眾等候蔡總統的到來。(照片由總統府提供)