(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)臉書公司表示,將開始撤下試圖引起暴力行爲的假新聞。

臉書發言人向美國《CNBC》表示,爲了在言論自由和社群安全間取得平衡,會被移除的,只有某些導致暴力行爲(contributing to or exacerbating violence or physical harm)的文章,而不會全面將假新聞下架。 根據報導,對於其他假新聞,臉書將減少它們的能見度。

根據報導引述另一家媒體訪問祖克伯的内容,他強調,臉書會允許使用者,自行決定真實爲何,以利民衆表達自己意見,但不會允許有心人士用臉書策劃暴力行動、傷害彼此、或是做壞事。

