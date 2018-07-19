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移民署護大火脫困移工  補發居留證保權益

移民署台南市第一服務站也於大火事發隔日赴現場關懷移工身體狀況，並協助補發移工在大火中遺失的護照及居留證明。

By 李文潔,台灣英文新聞－編輯
2018/07/19 11:11

（圖片來源: 移民署）

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）7月13日晚間，台南市新營區工業區的高泰富隆工廠發生大火，9名印尼籍移工第一時間成功脫困，但因廠房宿舍燒毀導致頓失棲身處所，所幸台南市政府第一時間委託民間團體提供安置處所，解決住宿問題。移民署台南市第一服務站也於事發隔日赴現場關懷移工身體狀況，並協助補發移工在大火中遺失的護照及居留證明。

移工羅尼表示，當時光顧著逃命，所有東西都沒能帶走，包括準備寄回印尼的台幣2萬元安家費，也隨大火化成灰燼，逃出後向家人報平安，聽到電話另一端傳來印尼妻兒的溫暖問候「老公平安就好」、「爸爸我想你」才又重新燃起希望，畢竟命保住了才是萬幸，錢再賺就有。

移工阿諾則表示，火勢開始時，他碰巧在廁所，當發現空氣瀰漫濃濃煙味，他嚇到立刻連滾帶爬回到寢室，大聲呼叫同伴逃命，所幸宿舍距離起火點有段距離，才能幸運逃過一劫。

移民署署長楊家駿曾於近日召開的「第6次台印移民事務會議」中，表達政府保障移工人權的決心，深獲駐台北印尼經濟貿易代表處及印尼移民總局的認同，本次火災移民署除立即補發外僑居留證，保障受災移工居留權益外，也協助移工們辦理護照毀損證明，移民署更進一步協調駐台北印尼經濟貿易代表處，協助護照發證事宜，幫助他們儘快回復往日生活。
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