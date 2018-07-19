移民署護大火脫困移工  補發居留證保權益

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）7月13日晚間，台南市新營區工業區的高泰富隆工廠發生大火，9名印尼籍移工第一時間成功脫困，但因廠房宿舍燒毀導致頓失棲身處所，所幸台南市政府第一時間委託民間團體提供安置處所，解決住宿問題。移民署台南市第一服務站也於事發隔日赴現場關懷移工身體狀況，並協助補發移工在大火中遺失的護照及居留證明。

移工羅尼表示，當時光顧著逃命，所有東西都沒能帶走，包括準備寄回印尼的台幣2萬元安家費，也隨大火化成灰燼，逃出後向家人報平安，聽到電話另一端傳來印尼妻兒的溫暖問候「老公平安就好」、「爸爸我想你」才又重新燃起希望，畢竟命保住了才是萬幸，錢再賺就有。

移工阿諾則表示，火勢開始時，他碰巧在廁所，當發現空氣瀰漫濃濃煙味，他嚇到立刻連滾帶爬回到寢室，大聲呼叫同伴逃命，所幸宿舍距離起火點有段距離，才能幸運逃過一劫。

移民署署長楊家駿曾於近日召開的「第6次台印移民事務會議」中，表達政府保障移工人權的決心，深獲駐台北印尼經濟貿易代表處及印尼移民總局的認同，本次火災移民署除立即補發外僑居留證，保障受災移工居留權益外，也協助移工們辦理護照毀損證明，移民署更進一步協調駐台北印尼經濟貿易代表處，協助護照發證事宜，幫助他們儘快回復往日生活。