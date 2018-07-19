台灣10島島主出爐   潛水教練、銀髮族力拼離島能見度   

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為發掘台灣離島旅遊之美，交通部觀光局6月舉辦「Show Your Island島主徵選」，為台灣10離島選拔島主，邀請全世界民眾參與，超過9萬人次投票，最終選出10島島主，獲選島主來自不同領域，從銀髮族、搶孤高手、上櫃公司工程師到國小實習老師及香港記者，除了將獲得獎金新台幣35,000元，每日將以圖文及影音方式進行島嶼行銷推廣，希望透過網路的無遠弗屆，宣傳台灣離島之美。

觀光局挑選的10座島嶼包括龜山島、綠島、蘭嶼、小琉球、七美、漁翁島（西嶼）、吉貝、小金門（烈嶼）、北竿及東莒，在6月1日推出的「Show Your Island島主徵選活動」，參賽者來自世界各國，累積超過200萬人次瀏覽，超過9萬人次投票，最終遴選出10位島主，島主專業涵蓋各領域，年齡層從21歲至70歲，其中蘭嶼島主來自香港，希望藉由分享台灣島嶼之美，讓更多香港人愛上台灣。

澎湖吉貝島島主古競祥，是所有報名者中最年長的，曾以70歲的年齡成為台灣最高齡的226超級鐵人分齡冠軍，扭轉大眾對銀髮族的刻板印象。

小琉球島主陳瑋萱，本身是琵琶國樂手，也是自由潛水教練，因為喜歡大海從台北搬到小琉球，希望透過 IG等社群網站向全世界推廣台灣美景美食，並宣揚節能減碳保護海洋生態。

而七美島主島主蘇貝晴，是本次最年輕的島主，只有21歲，她希望將第一次踏上島嶼的感動透過直播與網友分享，傳達台灣海灣之美。

本次活動將進行7天，獲選島主將獲得3萬5千元獎金，每日以圖文及影音方式行銷島嶼，將於活動網站與民眾分享每日旅遊點滴及心得，盼透過網路世界的無遠弗屆及自媒體的傳播，讓國際看到台灣島嶼的非凡魅力。

台灣10島之美精華影片：