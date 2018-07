(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)媒體報導,美國國防部高官,在一場座談會中,強調台灣正遭受來自中國的軍事壓力,因此建議美國應透過軍售等方法,加強與台灣關係。

日本《NHK》報導,美國國防部亞太事務助理部長(Assistant Secretary of Defense for Asian and Pacific affairs)薛瑞福(Randall Shriver),於當地時間18日,在華府一場討論台中關係的座談會上,進行演講。

薛瑞福回顧,近日中國試圖以派遣戰機在台灣附近飛行,或是加強軍事演習的方式,加強對台灣壓力。他表示,台灣對於美國的印太戰略來説,十分重要,因此建議美國政府,應持續基於美國國内法,對台進行軍售,以加強雙邊軍事關係。

美國防部高官:美國應加強與台軍事關係