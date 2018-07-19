「羅布森冊惦」隱身歷史建築內  閱讀幸福氛圍藏不住

一個是縱橫兩岸的糕餅企業家，一個是從事環境工程與升降椅的成功實業家，禧院投資公司董事長蕭裕有跟羅布森公司總經理汪世旭卻跳脫本業，攜手合作開起獨立書店「羅布森冊惦」。汪世旭笑說，「開書店啊，每一季看營收數字時，會顯得我們真的很不行，但是，實體書是有味道、有溫暖的，書店有種特別力量，透過閱讀，帶領我們看見這個世界。」

蕭裕有（右）與汪世旭攜手成立「羅布森冊惦」。

一德洋樓園區蘊含歷史 多元風格建物內尋覓傳承

羅布森冊惦坐落在台中歷史建築一德洋樓園區（林懋陽故居）內，以日式老宅營造一個體驗五感的閱讀空間，向走入書店的人們，展現以心連心，用生命陪伴生命的核心價值。為書店命名的汪世旭說，羅布森「LOBSANG」這個字，在藏語中代表著吉祥、平安、喜樂。「冊」這個字泛指書籍、簿本，也是台語「書」的讀音；「惦」字讀音就是書店的「店」，但加了心字旁，含有「記掛、掛念、總是想著」的意思，「我覺得冊惦這兩個字很有歷史的味道，顯示有個生命正在這裡看著過去、活在當下，當然，也面向未來。」

提起為何會開一間這樣的獨立書店，「一切都是機緣。」蕭裕有回想當初為過著退而不休的日子，打算從自己喜餅本業出發，尋覓個可以活化的歷史建物空間，讓古早餅的手藝能傳承，也讓更多人能體驗傳統；經過探詢，他輾轉發現台中市政府打算將已有70年歷史、即將整修完成的一德洋樓，透過OT（Operation Transfer 營運移轉）方式委外經營。

蕭裕有笑說，當時根本不知道台中有一棟這麼漂亮，包括閩式紅磚建築、現代式洋樓、日式木屋、老舊眷村匯聚不同風格的建築，而背後更有著一段「見證愛情淬鍊下的幸福建築」的美麗故事，恰巧與他的喜餅本業緊密結合，於是開始組成團隊爭取經營權。

羅布森冊惦位於台中歷史建築一德洋樓園區（林懋陽故居）內。

蕭裕有親訪全台獨立書店 合作夥伴原來近在眼前

「那時候標規中規定要規劃深具特色的獨立書店空間，並且不能是連鎖大型企業。」自稱書念得不多的蕭裕有，自己北上參觀台北國際書展，去了解什麼是獨立書店；也親自踏遍全台，包括宜蘭黃春明的百果樹紅磚屋、新竹水木書苑、台中東海書苑、高雄三餘書店、台東三省堂等書店都留下他的足跡。為此，他總共親身參訪過14間獨立書店。

某天，蕭裕有在公共電視上看到《公視藝文大道》主持人曾寶儀訪問水木書苑老闆蘇至弘後深受感動，隔天就跟友人驅車前往新竹拜訪，蘇至弘得知他的來意，推薦了羅布森書蟲房創辦人，同時也是友善書業供給合作社的理事汪世旭，牽起這段機緣；蕭裕有說，「繞了台灣一大圈，發現最好的合作夥伴，原來就近在眼前。」

蕭裕有上網搜尋了羅布森書蟲房的故事，被汪世旭發願開一間10年不打烊的書店的理念感動，在朋友牽線下兩人一見如故，還相約隔天就去現場看建築空間，當時尚未整修完成，仍是雜草叢生、狀似廢墟的工地，但汪世旭二話不說，馬上就答應加入營運團隊，開啟合作契機。

蕭裕有說，「繞了台灣一大圈，發現最好的合作夥伴，原來就近在眼前。」

汪世旭談書店價值 提問百年後書店還存在嗎？

提起開書店，汪世旭雖然笑著但無奈說，「只能說羅布森冊惦是人生的驚喜，也是意外。」當初開設羅布森書蟲房後，其實超過10個人想大力贊助他開書店，「只要你畫圖，就按你的設計去蓋，然後讓你經營。」但汪世旭從未動心，卻對蕭裕有提出的規劃感到有趣，「我跟蕭董一起去看，覺得那場域挺有靈魂的，如果是廢墟都能看出靈魂，那應該是可以有令人驚豔的成果才是。」

極度迷戀書本味道的汪世旭，30年前在金門當兵大量閱讀，退伍後的第一份工作也是在書店，「像我這個年紀的人，10個有7個可能都夢想要開間書店。」他突破當初「限女性」的徵人要求，有了一段深刻且美好的書店工作初體驗。汪世旭說，當年沒有什麼獨立書店，開書店都是賺錢的，書店老闆對選書、對店內播放的音樂都有堅持，他也透過閱讀、透過書籍，豐富自己認識世界，「我透過書，知道了世界的美好，也在文學作品中，讓心靈獲得洗滌；當年，我們這代，都是透過閱讀來認識世界的。」

但夢想仍不敵現實，微薄的收入難以負擔家計。一年半後，汪世旭離開書店工作，他發願告訴自己「有生之年，我要開一間書店，書店可以很小，但一定要最具特色。」因此在烏日的鄉間開了第一間書店——羅布森書蟲房。

首間書店開幕迄今將要滿5年，汪世旭說，「開書店是人生很重要的學習，我學到了應該如何放下數字，畢竟在這個時代，幾乎沒有人是靠書店賺錢的。」他曾說要讓書店10年不倒，因此開幕時，提撥了1,000萬作為營運基金，但在面對邁入第五年的當頭，投入書店的資金已超過6,000萬。汪世旭堅定地說，「這是我的初衷，我希望透過開書店，把書店的價值藉由書店的存在，讓更多人去認識了解。」他想的不是10年，而是「100年後，還會有書店的存在嗎？我相信會有的，只是看以什麼樣的形式出現。」

汪世旭說，「我透過書，知道了世界的美好。」

羅布森冊惦位置優越 有不可思議的美好之感

那為什麼願意跟蕭裕有一起攜手合作開起羅布森冊惦？汪世旭分析，冊惦的位置優越，難得在台中市中心，能有一塊腹地2,000多坪，加上周邊公園綠地超過4,000多坪的空間。在一德洋樓園區，有喜宴餐廳、西式洋樓餐廳、中式茶餐廳，提供完整服務，羅布森冊惦能坐落在這獨特的歷史建築跟氛圍間非常特別，有種「不可思議的美好之感。」

蕭裕有補充說，一德洋樓因為特殊的建築特色，所吸引的客層年齡非常廣，不僅是文青而已，他常會看到全家扶老攜幼參觀園區，體驗不同時代的愛情故事，「我每次看到孫子拉著阿公阿嬤，阿嬤訴說著年輕時出嫁的故事，這畫面真的很令人感動。」而在羅布森冊惦裡，「我們提供可以演講、體驗活動、親子互動的空間，不僅僅只有閱讀，更期待在這個歷史空間中，傳遞更多文化理念。」蕭裕有說，以前小時候書念得不多，創業時候又很忙碌，「好像是一種愧疚感，讓我覺得現在有餘力，可以多做一點，發揮社會正面能量，這一點其實汪總第一間為偏鄉而開的書蟲房對我影響很大，但我相信在市區，一樣有需要閱讀的人可以在冊惦內找到認同感。」

羅布森繪本日以《分享傘》為說故事主題。（羅布森冊惦提供）

就算只是翻閱 閱讀所傳遞的力量令人難忘

汪世旭也強調，「開書店就能讓更多人喜歡閱讀嗎？答案恐怕是否定的，只要孩子離書本很遠，離手機很近，就很難感受到文字產生的巨大利益，孩子沒有發現這些美好是很可惜的。」但他堅信，獨立書店還是有存在的價值，就算媽媽帶著孩子只是走進冊惦翻一翻繪本，「也許有一段文字、一幅畫引發孩子的閱讀興趣，對他的人生有所影響，這美好的畫面就是書店所想要傳遞的價值。」

汪世旭也說，書店存在一種隱形的力量，就是有種集客的魔力。「咖啡店滿街都是，你可能不會去，但你今天說，我們去羅布森冊惦看看，順便喝杯咖啡吧，那種隱形間發散出的力量，雖然沒有辦法賣出一本書，但卻有種吸引力。」

羅布森冊惦內的選書以愛情、家庭、親情、親子、療癒、美味為主軸；也因為所處位置「一德洋樓」過去的歷史時代背景，由日治時期的人丁興旺，歷經轉賣、到興建眷村等，一路見證台灣發展，因此冊惦內的選書也會以建築、旅遊、眷村文化、人文藝術為輔。汪世旭表示，獨立書店的存在當然與選書有密切關連，店內陳設的書籍顯示了店主的理念；「但有時候會發現，我們挑了好書，顧客卻拍了照，上網去買了比較便宜的價格，這是現況，我一路走了這幾年，漸漸接受現實的殘酷，但我還是鼓勵同仁，沒有賣不出去的書，可能是我們沒有挑到好的書讓顧客滿意，我們還在努力學習中。」

剛剛成立滿週年，羅布森冊惦藉由蕭裕有與汪世旭的跨界合作，帶領經營團隊持續向前，他們將冊惦作為與社區聯繫的平台，透過體驗活動、繪本導讀、演講分享會等，把閱讀的美好慢慢傳遞出去。汪世旭目前也計畫提撥1,000本羅布森書蟲房的書籍，作為冊惦未來可以借閱的資源，攜手合作，藉由羅布森冊惦的存在，來彰顯閱讀力量的重要。

美好的閱讀畫面是羅布森冊惦想要傳遞的價值。

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