中華電信首度進軍校園電競，號召學子們一起奮戰，誓言成為玩家「神隊友」

校園電競巡迴講座，實況主、賽評、專業講師輪番上陣，多項大獎送送送！

中華電信看好電競市場發展潛力，近年積極參與各項電競賽事。今年「中華電信數位創新應用系列賽」中首次將電競賽事加入系列賽，增加「CHT Master中華電信校園電競賽」，廣發戰帖邀請年輕學子參賽。日前已偕同台大、政大、及台科大完成三場校園講座，未來全台還會舉辦多場校園巡迴講座，講座中除了邀請專業講師與知名電競賽評分享電競相關行業的特性，還有知名實況主分享臺灣實況產業的特性，現場體驗HiNet遊戲加速器高速飆網，讓同學玩家享受順暢的遊戲體驗，輕鬆打線上遊戲不lag不累。前三場講座現場反應熱烈，為此中華電信還準備多項神秘好禮提供現場報名聽課同學抽獎。

台北三創體驗競賽活動，號召民眾與知名實況主搭擋競賽，多項好禮等你來挑戰！

此外，中華電信也將於7/21(六)、7/22(日)、8/18(六)、8/19(日)在台北三創生活園區舉辦體驗與趣味競賽活動。現場將邀請包含電競教父Xargon、小葵、BeBe （蓓貝兒）、貝克（Backstairs）、瑀熙、林穎璇(Colalin) 、LuLu(魯魯)、鳳梨妹等多位當紅人氣實況主與民眾共同參與現場趣味競賽。和實況主搭擋進行【絕地求生吃雞】競賽獲得最高名次之隊伍，每名隊員可獲得HiNet遊戲加速器試用序號1個月及威秀電影票2張。

現場沒有參加競賽的觀賽民眾也歡迎來讚聲送好康，只要在現場體驗中華電信HiNet光世代搭載遊戲加速器，讓同學玩家享受飆速的遊戲體驗，輕鬆打線上遊戲不LAG不累，即可獲得限量冰G淋一支。觀賽民眾也可以參加猜猜樂，預測現場趣味競賽哪一組隊伍獲勝，預測正確即可參加抽獎，有機會獲得加速器體驗序號或威秀電影票。

電競愈來愈熱，台灣絕不缺席，號召青年學子在電競市場出頭天

隨著今年2018「IeSF世界電競錦標賽」將在台灣舉辦，雅加達亞運亦將電子競技列為本次賽事的示範項目，電競賽事產業將持續受到矚目，中華電信作為資通訊的領航者，誓言成為國內電競玩家的「神隊友」，藉由領先的資通訊技術，打造世界級電競環境，再結合賽事串聯電競相關產業鏈資源，扶植校園學子累積實戰經驗，讓國內電競產業走向國際化。「CHT Master中華電信校園電競賽」預計於2018年10月8日開放報名，詳細賽事與活動訊息請上官網。