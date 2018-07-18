古華花園飯店 父親節饗宴首選

2018年8月4日、8月5日、8月8日到古華花園飯店歡慶父親節，品嚐五星級美食，父親節吃到飽加碼菜色不手軟！中式、泰式料理吃到飽現點現做，每人只要NT$788元起，7月31日前預訂享早鳥9折優惠；西式自助百匯每人NT$988，持古華HAPPY GO卡搭配現金結帳，再享『兩人同行一人免費』；另有精緻泰式桌席10人全桌NT$8,000起，全家老小歡慶父親節吃飽喝足揪滿意！座位有限，請提前預訂，以免向隅，訂位專線：03- 281-1818轉各餐廳。

喜愛異國風情的老爸可以選擇古華薈泰式料理暨酒吧《泰超值吃到飽》，主廚精選南洋料理，現點現做、無限量供應，包含涼拌開胃菜、時蔬、魚料理、酥炸、燒烤、熱炒、咖哩、麵飯主食、湯品、甜點、特色小吃等，70道經典泰國菜依個人喜好盡情搭配選用，父親節饗宴期間午/晚餐每位NT$788+10%，再加碼金牌啤酒2小時無限暢飲、酥炸生蠔每人一顆、特調飲料，7月31日前預訂享早鳥9折優惠。

推薦喜愛江蘇菜、川菜、港式點心的老饕家族選擇明皇樓中餐廳《尋味江南任您饗》，主廚以「詩畫江南景，讀留韻滋味」詮釋中式料理，超過80道精選菜色，現點現做、無限量供應，絕對帶給您舌尖上的震撼，父親節饗宴期間午/晚餐每位NT$888+10%，再加碼清蒸生蠔每人一顆、養生哈士蟆雞湯每位一盅、精選茶品及飲料吧無限暢飲，7月31日前預訂享早鳥9折優惠。

繽紛西餐廳2018年斥資改裝重新開幕，《西式自助百匯》菜色再升級，包含沙拉吧、開胃冷菜集、新鮮生魚片、海鮮吧、熱食/湯區、蔬菜區、現煮擔仔麵檯、現切燒烤肋眼牛排、各式甜點、熱/冰飲，以及現煎檯每日熱騰騰肉類美饌，父親節饗宴期間午/晚餐每位NT$988+10%，再加碼焗烤生蠔、金牌啤酒無限供應、Häagen-Dazs自助吧，持持古華HAPPY GO卡搭配現金結帳，再享『兩人同行一人免費』，是小資男女宴請老爸的最佳選擇。

古華花園飯店B館1樓《酷糕點》推出『大人味』奧馬爾雪莉果乾威士忌巧克力禮盒(NT$380/盒/6個)，法國頂級Valrhona 66%黑巧克力及台灣酒廠TTL OMAR雪莉果乾單一純麥威士忌46% ABV.特調內餡完美結合，激盪出絕妙『大人味』，隨著黑巧克力融化，在嘴裡漫溢滑順的威士忌，一口盡嚐綿密細緻的迷人雙重口感；就好像勞苦功高的爸爸，是家中吃苦當吃補的大人物，如同藏在黑巧克力中的嗆勁威士忌，是父親節餽贈老爸的最妙好禮！