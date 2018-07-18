抽驗市售多款牛樟精油 弘光科大：全含禁用黃樟素

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）黃樟素在動物實驗上證實，使用會造成肝癌，國際香料協會也全面禁止使用，且根據食藥署公告，今年7月1日起化妝品禁用15種植物萃取成分，其中包含黃樟素。但弘光科技大學化妝品應用系特聘教授易光輝和其團隊檢驗市售7款以上的牛樟精油，竟發現都含有黃樟素，甚至有的含量高達百分之五十。

易光輝教授表示，近日抽檢市售一款牛樟精油，驚覺內含黃樟素的量高達百分之五十左右，擔心單一廠商單一產品可能有誤差，接連再抽檢其他品牌的牛樟精油，發現結果都含有黃樟素，進一步抽檢香樟精油，也發現有百分之五到十的含量。

除此之外，易光輝教授還把「純黃樟素」送到北部的科技部貴重儀器中心檢測，學校實驗室也再檢驗一次，接著把驗出結果的質譜進行交叉比對，確認經抽驗的幾瓶市售的牛樟精油、香樟精油全部都含有黃樟素。

「黃樟素恐會刺激皮膚、傷害肌膚黏膜，用多了會嘔吐、亢奮、抽蓄、瞳孔縮小等現象，在老鼠身上實驗更證實會致癌。」易光輝說，世界衛生組織下屬的國際癌症研究機構（簡稱IARC）已經提到，黃樟素有可能對人類致癌，已經列為2B等級。

易光輝推測，牛樟精油被驗出含有黃樟素的原因，可能是植物本身內便含有黃樟素，導致製作出來的精油就有黃樟素。因為「同一個植物，生長在不同的環境、氣候，植物為了保護自己，有的會產生黃樟素，有的則不會。」因此，推斷台灣的牛樟本身便會產生黃樟素。

市售牛樟精油宣稱具有保養、殺菌、芳香、舒緩等多元功能，有的5ml小小一瓶售價就要500元，價格比其他類精油還貴，被驗出含有黃樟素，恐怕都無法在販售。易光輝指出，將牛樟精油檢驗報告送交食藥署及公布檢驗結果，是要替消費者把關，同時也期盼不要再砍伐牛樟木，希望政府能重視。