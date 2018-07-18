放暑假了！富邦產險祭出多項優惠 申辦旅平卡就抽日本來回機票

暑期是國人最熱門的旅遊季，暑假期間，也是安排家族旅遊的最好時機。家庭成員的旅平險應該要怎麼保才簡便，往往是家長們最煩惱的問題。富邦產險建議，除了利用網路投保外，家長們也可以先申辦富邦產險「快樂旅平卡」，就能享有每次旅遊撥打24小時投保專線，立即完成投保之簡便服務，一次為所有家族成員投保，不但可省下傳統投保的繁瑣程序，現更有機會抽中日本來回機票！

富邦產險也將廣受好評的「樂遊日韓享好康」活動擴大，現在投保旅平險還可享有多項旅遊相關活動優惠！投保旅平險不限地區皆可享有好康，包含旅遊必備的Rimowa行李箱、YoYo嬰兒手推車、相機等租借優惠，以及漫遊上網、網路分享器、sim卡租借使用等折扣，並提供機場快線叫車優惠價，讓客戶投保旅平險不論出發前往哪裡，都能樂遊享好康！另外，也有多項人氣商店最高15%折扣、TourTalk全程旅遊管家服務與真人線上翻譯套餐折扣優惠等，大小朋友同行旅遊也能享日本台場最大室內主題樂園門票優惠，讓暑假旅遊輕鬆享有優惠小確幸，方便民眾節省旅費。

富邦產險提醒，民眾在規劃旅遊保險時，應注意承保範圍是否包含高額醫療保障以及緊急事故需要的醫療協助或轉送回國服務，航班或行李的延誤、行李或交通票證的損壞、對飯店或商家的賠償責任等旅遊不便險也建議涵蓋在內，為旅遊行程多添一份保障。欲瞭解相關保險資訊或活動辦法，可上富邦產險官網查詢或逕至各服務據點洽詢。