上市公司「內部控制業務宣導會」自107年8月1日起開放報名

為提升上市公司法規遵循，增進內稽主管對證券實務及相關規範瞭解，臺灣證券交易所107年8月起將於臺北、新竹、臺中及高雄共舉辦6場次「內部控制業務宣導會」，自8月1日9時起至8月10日24時開放網路報名，邀請約900家國內外上市公司內稽主管與會。

本次宣導會安排主題包含「企業誠信及廉潔-內控控制環境之核心原則」、「淺談營業秘密之要件與案例分享-上市公司如何保全營業秘密」、「近期內控查核重點及常見缺失」及「如何落實內控控制環境之建議事項」等，期望藉實務案例及經驗分享，強化上市公司內部控制制度，並對上市公司業務執行及證券市場資訊揭露品質有所助益。

鑑於近年國內企業陸續發生洩漏營業秘密事件，本次座談會特別邀請臺灣士林地方檢察署邱主任檢察官智宏、劉檢察官建志及邱檢事官組長獻民以「淺談營業秘密之要件與案例分享-上市公司如何保全營業秘密」為題進行經驗分享，並結合證期局政風室資訊共同宣導誠信及倫理價值觀念，促使企業正視「企業誠信及廉潔」及落實良善治理與提升企業競爭力；另以近期上市公司舞弊事件之省思，探討如何落實內控控制環境並提出建議事項，期對強化上市公司內部監督機制有所助益。

臺灣證券交易所表示，相關課程檔案將於8月24日起置於報名網頁供與會人員自行下載，另為服務未克到場參加之上市公司，將於臺北場次使用影音傳播網WebPro同步直播，並於宣導會結束後提供課程影片於影音傳播網，俾擴大座談成效暨增進服務品質。