將美國告上國際法庭！伊朗外長：請尊重國際法

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)川普反悔伊朗核協議,重新展開制裁的決定,讓許多美國盟友感到不妥。而現在,當事國伊朗,有了最新動作,向海牙國際法院控告美國。

《日本經濟新聞》報導,荷蘭海牙國際法院,在當地時間昨(17)日,宣佈伊朗在16日,已向法院控告美國政府,表示其反悔協議、重新展開制裁的行爲,違反國際法規範,並要求立刻停止制裁。

對此,伊朗外長扎里夫(Mohammad Javad Zarif),還特別在推特發文,強調就算美國藐視外交和法律規範,伊朗也會堅持遵守國際法,並對抗美國違背國際法的習慣。

Today Iran filed a complaint @CIJ_ICJ to hold US accountable for its unlawful re-imposition of unilateral sanctions. Iran is committed to the rule of law in the face of US contempt for diplomacy & legal obligations. It's imperative to counter its habit of violating int'l law.