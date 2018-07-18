重機族注意！交通部修法 汽車停車格可同時停多輛大型重機

（台灣英文新聞/洪晨芳 綜合報導）依現行法規規定，大型重機要停車時必須停在汽車停車格內，為避免民眾混亂及困擾，交通部今日預告修正「道路交通安全規則」，明訂一個停車格可同時停多輛大型重機。為了使民眾更清楚了解，這次修法特別進行文字修正，表明重機可以平行、垂直或斜向停放。

關於重機停車的現行規定，是由地方政府自行訂定，公告後即可實施，但是地方政府認為，由中央統一進行法律修正較為妥當，因此才有這次修法。這次修訂道路交通安全規則之後，若各主關機關與警察機關無其他相關規定，一個停車格即可停多輛大型重機。

其實大多數的大型重機大小，與普通重機幾乎無異，但是依現行法律，領黃牌或紅牌的大型重機，卻必須要停在汽車停車格，這項規定引發爭議。在擁擠不堪的市區，停車位本就一位難求，一格汽車停車位只停一輛重機，不免讓人有造成空間浪費的質疑，且更增加汽車車主和重機車主間的爭執。不少汽車車主，看到偌大的停車位只停了一輛重機，便擅自移車，以和重機停在同一停車格內，這樣的做法不僅易引發重機損害賠償糾紛，也造成收費員的困擾。

這次修法雖然規定可以平行、垂直或斜向停放，為了讓臨停車輛更靠近路邊，以後大型重機和機車停靠時，車輪距離路邊將從60公分下修為30公分。