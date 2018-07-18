新莊爆社區群聚感染 登革熱案例再添一名

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾管署今（18）日公布，新北市新莊新增1例本土登革熱確定病例，潛伏期間無出國史，但與上週確診之本土病例（新莊區學生）住家相距不到50公尺，研判此為一起本土登革熱群聚事件，屬同一波感染。

該案例居住於新北市新莊區瓊林里的50歲女性，7月14日起因發燒、肌肉痠痛症狀兩度就醫，經通報檢驗於昨（17）日確診；目前個案居家防蚊隔離中，同住接觸者均無疑似症狀。

衛生單位調查，本個案潛伏期間無出國史，其住家與疾管署7月10日確診之本土病例（新莊區學生）住家相距不到50公尺，且2人發病日間隔未超過14天，研判此為一起本土登革熱群聚事件，屬同一波感染。

依據中央氣象局預報資料顯示，台灣未來一週處於低壓環境，各地天氣較不穩定且有降雨機會。疾管署再次呼籲，民眾雨後應加強環境巡查，落實孳生源清除，降低病媒蚊密度；一旦出現疑似登革熱症狀應儘速就醫，並告知近期旅遊活動史，以利醫療院所及早通報與診斷。

疾管署提醒，鄰近國家中，泰國、柬埔寨、馬來西亞、斯里蘭卡登革熱疫情上升，寮國疫情略降，其中泰國今年累計病例數約2萬9千例，較去年同期增加逾55%，其他東南亞國家及中國大陸尚處低水平，提醒計劃前往登革熱流行地區的民眾，務必作好防蚊措施。