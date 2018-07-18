減重卡關該怎辦？ 營養師解密破解撞牆期的關鍵

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）為了減肥而運動的民眾一定都碰過「減重效果停滯期(weight-loss plateau)」，明明持續運動，但體重就是停在某個關卡的窘境；營養師提醒，遇到「減重效果停滯期」時，只要透過改變飲食再搭配運動方式的微調，就能提升運動效果、突破撞牆期的糾纏。

運動營養師楊承樺強調，相較於少數有深度運動知識、專精於某種運動項目的重度運動族，大多數以外觀改善為目標的輕度運動民眾，常因運動與飲食上的盲點，造成停滯期遲遲無法突破，甚至因此中斷、放棄運動的習慣。

營養師提醒，多數輕運動民眾面對運動停滯期，會認為提高運動量、運動強度是唯一手段，但忽略了營養補充上的盲點。營養師強調，想達成運動的外觀改善效果，「肌耐力」與「肌肉/脂肪比」是兩大關鍵指標，前者可透過重訓運動養成，而高纖飲食的營養搭配則是後者的達成關鍵。

楊承樺營養師強調，透過高纖豆漿等食材特性的簡單搭配，進行運動前後進行營養的營養暖身和收操，是突破輕運動族效果停滯期盲點的關鍵。營養師說明，首先，高纖豆漿中的蛋白質是增肌必要營養素，提升肌肉量除了能增加基礎代謝帶來更高的燃脂(熱量消耗)效率，有足夠的肌肉支撐，也能降低運動時骨關節的負擔與傷害。

其次，低糖豆漿中的微量醣類除了能提供運動時的能量補給，搭配其他醣類/澱粉食材的攝取，更能減緩肌肉分解，藉此避免肌肉損傷與運動後的痠痛。最後，豆漿中的纖維質，可降低飢餓素分泌、減少脂肪和膽固醇吸收，並幫助調節血脂，增加飽足感，讓身體的代謝力更好。