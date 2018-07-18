陳吉仲：創新研發紅龍果　穩定產銷保障農民收益

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）行政院農業委員會今(18)日發表台灣夏季水果多元加工成果發表會，並邀請11家業者與學校以當令盛產的紅龍果進行產品的研發與加工，提升農產品的附加價值，保障農民收益。

農委會表示，自今年6月已啟動產銷輔導措施，包括推動超市擴大行銷、行銷輔導措施，包括推動超市擴大行銷、辦理企業團購、鼓勵國軍副食及監所團膳採購，辦理希望廣場、花博廣場定點展售等多元行銷活動，並媒合外銷業者與產地農民團體合作、啟動紅龍果收購加工及截切等措施。

▲農委會現場展示品。(照片由台灣英文新聞拍攝)

農委會表示，目前正值香蕉、木瓜、鳳梨、紅龍果及番石榴等水果的主要產期，農委會積極推展拓展外銷、收購加工及促銷等多元產銷穩定措施，並已發揮成效，台北果菜批發市場上周（7月9日至15日）水果平均日交易量810噸，較前一周（7月2日至8日）減少1.3%，每公斤平均價格33.8元，較前一周上漲11.2%，量價趨勢平穩，價格合理。

▲農委會副主委陳吉仲。(照片由台灣英文新聞拍攝)

農委會副主委陳吉仲表示，兩周前外界都擔心會不會有下一個農產品產銷失調，但紅龍果根本沒有產銷失調的問題。6月中旬台北果菜批發市場的紅龍果尖峰價格是每公斤19元，7月初的確價格有下跌，農委會立即通知農民「疏花、疏果」，現在果菜批發市場的均價已維持在每公斤42元以上，上品價格甚至可以達到每公斤100元。

▲紅龍果Pizza。(照片由台灣英文新聞拍攝)

陳吉仲還說，農糧署積極與加工業者合作，另外，也將因為豪雨影響的次級品冷藏冷凍，後續再加工使用，才讓價格回穩。

他強調，只要農民生產好的品質，絕對可以賣出很好的價格，因此沒有所謂的紅龍果產銷失衡影響農民收益的問題。

陳吉仲進一步的說，當量一出來時，消費者短時間內無法消費這麼多時，有些會進行加工或是冷藏起來以利調節。當然，農委會的工作不只是處理過盛問題，還有積極預防所有的災害對農民的影響，保障農民收益。

▲農委會現場展示品。(照片由台灣英文新聞拍攝)

農委會補充，針對穩定水果產銷，該會已擬定具體戰略，包括完善產銷資訊平台、新政策研擬及相關政策措施調整、關稅配額制度調整、多元加工研發利用、建立旗艦物流中心及區域冷鏈系統、運用民間資源建立農產品產銷穩定機制、提升外銷競爭力、調整市場結構及通路等八大措施，並規劃拓展外銷10%、輔導加工10%、直銷促銷10%等三大作法。

▲火龍果果乾。(照片由台灣英文新聞拍攝)

農委會強調，為延長紅龍果產品儲架壽命，同時也把紅龍果的營養、健康、養生，鎖在各種不同的美味產品中，讓喜好的消費者有更多選擇。該會推動科技計畫，結合食品工業發展研究所、中華穀類食品工業技術研究所及弘光科技大學民生創新學院等學研單位進行商品的研發，以及國內加工廠運用紅龍果開發多項創新加工品或半成品，總計有11家產學研參與本次紅龍果商品研發。

▲農委會副主委陳吉仲(左四)與農糧署長胡忠一(左五)與其他加工業者與學校一同合影。(照片由農委會提供)