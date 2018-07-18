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新北市人口政策表現優異  獲內政部肯定

新北市政府在人口政策措施及內部管理與創新服務等面向皆表現優異，獲頒「107年內政部推行人口政策措施宣導績效優良獎」

By 文化組,台灣英文新聞－編輯
2018/07/18 14:17

（圖片來源：新北市政府）

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）經內政部評比，新北市政府在人口政策措施宣導、戶籍行政、國籍行政、戶籍人口統計、戶政資訊作業、內部管理與創新服務等面向皆表現優異，獲頒「107年內政部推行人口政策措施宣導績效優良獎」及「107年績優戶政機關」。

這是新北市第2年獲頒推行人口政策措施宣導績效優良獎，市府各局處配合「歡喜生，快樂養」、「當我們老在一起」及「新住民新活力」3大人口政策，從聯合婚禮、好孕專車、婦女生育獎勵金到公共托育中心，建造友善生活空間。

新北市政府建置的「當我們老在一起」網站，推廣老人共餐、動健康、免費老花眼鏡，並設置公共托老中心，提供長輩們樂齡親老的生活環境，並透過新住民生活適應輔導班、國際多元服務櫃檯、新住民健康篩檢及新住民二代培力昂揚計畫等，為新住民朋友提供多元文化的友善氛圍，也讓下一代在這裡快樂成長。

2017年首創以姓氏為主題舉辦的「新北市世代記憶戶政展」，除展出戶政歷史文物，更首度結合宗親會與跨局處及觀光景點，讓民眾ㄧ覽戶政風華，同時暢遊新北，並提供數位化族譜及線上體驗，吸引逾20萬人次參觀，及10縣市以上戶政機關蒞臨參訪交流，獲得「107年績優戶政機關」，實至名歸。

 

 
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