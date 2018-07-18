新北市人口政策表現優異  獲內政部肯定

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）經內政部評比，新北市政府在人口政策措施宣導、戶籍行政、國籍行政、戶籍人口統計、戶政資訊作業、內部管理與創新服務等面向皆表現優異，獲頒「107年內政部推行人口政策措施宣導績效優良獎」及「107年績優戶政機關」。

這是新北市第2年獲頒推行人口政策措施宣導績效優良獎，市府各局處配合「歡喜生，快樂養」、「當我們老在一起」及「新住民新活力」3大人口政策，從聯合婚禮、好孕專車、婦女生育獎勵金到公共托育中心，建造友善生活空間。

新北市政府建置的「當我們老在一起」網站，推廣老人共餐、動健康、免費老花眼鏡，並設置公共托老中心，提供長輩們樂齡親老的生活環境，並透過新住民生活適應輔導班、國際多元服務櫃檯、新住民健康篩檢及新住民二代培力昂揚計畫等，為新住民朋友提供多元文化的友善氛圍，也讓下一代在這裡快樂成長。

2017年首創以姓氏為主題舉辦的「新北市世代記憶戶政展」，除展出戶政歷史文物，更首度結合宗親會與跨局處及觀光景點，讓民眾ㄧ覽戶政風華，同時暢遊新北，並提供數位化族譜及線上體驗，吸引逾20萬人次參觀，及10縣市以上戶政機關蒞臨參訪交流，獲得「107年績優戶政機關」，實至名歸。