為移民署人員充電  繪本大師讃志工全方位貼心服務

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為有效提升志工與通譯人員服務品質及保障服務對象權益，移民署金門縣服務站日前在水頭旅客通關中心舉辦教育訓練，期待精進多元文化相關知能，並藉由不同專業成員間的交流與互動，有效提升服務效能與品質。

根據移民署統計，金門縣有將近3000位新住民人數，平均每16戶就有一戶由新住民組成的家庭，跨國及兩岸通婚對金門人口組成產生影響。 新住民來到金門透過移民署志工及通譯人員幫助，落地生根，而移民署人員除了提供新住民多元化服務，更利用工作之餘進修，充實自我。

移民署本次特別便邀請來自金門的繪本大師李如青為志工及通譯人員講授「多元文化敏感度及同理心」，課程中，李如青提醒學員，為民服務的細節就是傾聽關注和同理心，對志工及通譯們進行不同領域的啟發，另外由服務站資深同仁講授最新移民法規及探討實務案例，使大家在案件協處及輔導上獲得新知，與會人員皆感到收穫豐碩。

移民署金門縣服務站主任陳祥麟特別感謝志工及通譯伙伴們長年不辭辛勞地付出，協助服務站業務推展及提供多元化的服務，也配合參與策略聯盟到校收件、行動下鄉等多項行動服務措施，讓國人、新住民及移工都能體會到移民署的志工及通譯夥伴們的全方位貼心服務。