想做「好」決定  經濟學家：可從風險評估下手

（台灣英文新聞／實習編輯 蔣佩庭綜合外電報導）我們生活的世界是一個充滿不確定性的地方，從學校的槍擊屠殺到可怕的情殺案，風險無處不在，而在某種程度上，我們都不斷被訓練成風險分析師，權衡我們做出每項決策的成本和收益，不過大部分人在權衡工作上其實並不擅長。

根據時代雜誌(TIME)報導，經濟學家認為，要做出更好選擇真正重要的是明白事情的風險，而不是僅僅了解事情發生的機會這麼簡單，以下是評估風險方法的簡單介紹：

1.期望值

我們花了很多時間做出風險最低的決策，而評估風險的其中一部份是了解事件發生的可能性，以及發生之後要付出的代價。

專家稱將「事發機率乘上成本／報酬」為期望值，而期望值可幫助我們在隨機事件中作出「最佳」的選擇。

而這也可以解釋為甚麼在天價罰金之下，加利福尼亞州和馬里蘭州的駕駛依舊闖紅燈。假設警察在千輛闖紅燈的車中挑出一輛，意味著被攔下的機率只有0.1%，而闖紅燈的成本是500美元，也就是說期望值只有50美分(500乘上0.1%)

因此有這麼多司機闖紅燈趕上班，是因為他們知道準時到達公司的效益比違規被罰來的高很多。

2.計算機率

評估風險的一部份是了解情況發生的機率或可能性，而可能性是指事件發生的機率，從0%到100%。

不過行為科學專家發現，人們計算實際發生機率的能力很差，一般來說人們誇大罕見事件發生的可能性，低估了常見事件發生的可能性。

例如，很多人都害怕搭飛機，因為他們認為飛機有可能會墜毀，然而死於墜機的機率趨近於零。令人驚訝的是，每年都有數百萬人得流感，數千人死於流感，但近年來60%的成年人和40%的兒童卻沒有接種流感疫苗，因為他們認為自己不會中標。

因此再做正確選擇時，準確判斷事情發生機率很重要。

3.成本與收益

評估風險的另一部份就是成本與收益，不過成本或收益並不是總是都那樣簡單明瞭，有時可能很複雜。

報導提到「損失規避（Loss aversion）」這個概念，係指人們面對同樣數量的收益和損失時，對於損失的感受會放大，例如你會為了闖紅燈被開罰500美元而感到痛苦，但對於守規矩等紅燈不用虧500美元卻無感。

這樣的心態可以解釋人們買保險的行為，你今天花一點錢買保險，可以換來確保將來不用承擔大量且帶有不確定性的付款或損失。