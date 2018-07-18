防制洗錢拚過評鑑 金管會盯違規開罰16銀行

（中央社記者蔡怡杼台北18日電）因應年底的防制洗錢評鑑，金管會嚴格審查金融業各項違規態樣，自去年洗錢防制法修正上路後，迄今屆滿一年，金管會已對16家銀行開罰，罰鍰金額追平過去兩個年度的總和。

根據金融監督管理委員會說明及行政院洗錢防制辦公室網頁，台灣今年5月開始提供亞太防制洗錢組織（APG）第3輪相互評鑑資料，今年11月接受實地審查，並預計持續至明年7月於亞太防制洗錢組織年會討論通過為止。

對於今年底亞太防制洗錢組織（APG）第3輪相互評鑑，主管機關都高度重視，如法務部翻修洗錢防制法並於去年6月28日上路，金管會也強化對金融業的宣導、訓練以及檢查。

根據金管會資料，洗錢防制法修正通過後，到今年6月28日，金管會迄今依防制洗錢缺失共對16家銀行核處糾正或罰鍰，累計罰鍰為新台幣840萬元。

另外，金管會於104年度及105年度辦理檢查金融機構防制洗錢及反恐作業，共對8家本國銀行共核處840萬元，2家銀行核處糾正。也就是金管會過去一年對銀行業洗錢防制缺失的裁罰家數以及金額都是近年高峰。

金管會表示，台灣年底的第三輪互相評鑑若結果不理想，將使各國主管機關審核台資金融機構申請案件，或國際金融機構對與台資金融機構往來，採取比較審慎作為，並預計將使台灣資金匯出入大受影響、金融機構在海外業務受到限縮、國人赴海外投資遭受嚴格審查等，進而影響台灣的經濟活動。

為因應亞太防制洗錢組織第3輪相互評鑑，金管會已修正相關法規、訂定問答集、宣導與教育訓練、督導金融機構完成風險評估及研訂降低風險措施，並由周邊單位建置資訊專區協助瞭解，集中保管結算所建置「洗錢防制查詢系統」，提供業者線上查詢及名單比對，並由檢查局及第3人或內部稽核定期查核金融機構落實情形等措施。（編輯：楊凱翔）1070718