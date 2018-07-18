習近平政治地位動搖？日媒：8月好戲即將登場

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)中國最近發生許多詭異現象，似乎顯示習近平政治地位，正不斷下滑，可參考我們先前多篇報導。今（18）日，日媒《產經新聞》發佈時評，預言「好戲」將在下個（8）月上映。

習大大最新消息總回顧：

時評介紹，一位與胡錦濤友好的中國共産黨大老，透過電話表示，目前中國政治氣氛，和40年前華國峰下臺時，極爲類似：把習近平搞下臺的動作，已悄悄開始，並表示相當期待8月北戴河會議。時評說，這位大老雖然已經在10年前退休，但最近卻常遭習派騷擾,例如被查過去的帳。

相信讀者還記得，本月初劉曉波遺孀劉霞，才獲釋並已赴德生活，請參考我們的報導。《產經》時評指出，習近平爲了強化個人獨裁，一直以來都對民主鬥士和維權人士，採取強硬態度，也反對讓劉霞出境。但在李克強主導下，劉霞還是成功前往德國，象徵習近平的絕對性地位，可能正在動搖。

另外，習近平堅持要和美國打貿易戰，導致沿海省份工廠深受打擊，甚至被迫歇業，讓股價下跌。對此，根據時評，共產黨内開始緊張，美中貿易全面喊停，可能會讓中國經濟全面崩潰，並開始有聲音，反對習近平民族主義的對外強硬路線。甚至有大老，致信中國共産黨中央，警告雖然習近平經濟政策不是完全失敗，但必須立刻改變造神和激進左派做法。

最後，時評表示，本月底到下個月中的北戴河會議，可能會上演習近平和大老全面衝突的戯碼。不過，時評也提醒，目前中國政治情況，和華國峰時期不全然相同，例如黨内反對派，沒有像鄧小平一樣，在軍中也能呼風喚雨的人物，因此習近平政治地位究竟會不會受到影響，可能還有待觀察。

習近平政治地位動搖？日媒：8月好戲即將上映