媒曝300片錄音光碟　馬英九疑涉賤賣國發院土地

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）上周「三中案」台北地檢依背信等罪嫌起訴馬英九、蔡正元等人，今（18）日有媒體掌握訊息，指錄音光碟還有未爆彈，其中很可能包括馬英九涉嫌賤賣國發院土地案，北檢連月來已密訊多位關鍵證人，隨時可能有爆炸性的發展。

三中案偵結起訴，馬英九重砲回擊北檢，要求公布全部錄音檔證明清白，但壓垮他的正是這些去（2017）年檢方從中投公司職員處搜到的中投前總經理汪海清自保錄音光碟。為求自保而全程錄音的汪海清告訴檢察官，錄音光碟還有未爆彈，媒體推測很可能包括馬英九涉嫌賤賣國發院土地案，北檢連月來已密訊多位關鍵證人，隨時可能有爆炸性的發展。

國發院位於台北市文山區，為國民黨軍政府來台後強制徵收民眾私有地做軍方使用，後又轉移給國民黨做青年革命軍訓練用，五十多年後，國民黨為籌措黨工退休金正式標售該筆土地，歷經5度流標，只有元利建設出價。

鏡周刊報導，根據黨產會調查，在馬任黨主席期間，國發院土地簽約前夕，國民黨突然降價，元利建設最後以每坪約26.5萬元取得國發院土地，遠低於市價每坪約40萬元，造成交易價格與市價有近20億元落差，但元利表示取得成本每坪逾46萬元，過程一切合法，形成各說各話的羅生門。

鏡周刊調查，由於國發院和三中案的主導權都握在黨主席馬英九手上，自始至終只有元利建設出價，是否和三中案如出一轍，事先設定買家完成交易，有待檢方進一步方從查扣的300多片錄音光碟中釐清，馬所涉的弊案恐再添一樁。

台北地檢署偵辦「三中案」、舊中央黨部大樓交易、以及前立委蔡正元涉侵占中影減資款案，10日上午依背信等罪嫌，起訴前總統馬英九、蔡正元等人，13日馬英九反擊批檢方羅織罪名。

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