中經院上修今年GDP至2.48% 下半年動能趨緩

（中央社記者潘姿羽台北18日電）中華經濟研究院今天將2018年經濟成長率預測值微幅上修至2.48%，但中經院院長吳中書指出，下半年因基期較高，加上美中貿易爭端等紛擾，經濟成長動能將趨緩。

中經院今天發布最新經濟成長率預測，預估今年經濟成長率為2.48%，較4月發布的預測值增加0.01個百分點；觀察逐季經濟成長率變化，可以看出上半年表現較佳，第1季、第2季經濟成長率均達3%以上，下半年便逐季走低。

中經院分析下半年的成長環境，指出干擾因素增多，尤其美中貿易紛爭和地緣政治干擾不利於全球貿易成長，加上原物料價格震盪，以及去年下半年經濟成長率動能強勁、比較基期偏高，外在環境因素加上基期影響，使得台灣下半年成長力道相較上半年呈現趨緩。

吳中書表示，下半年因外需動能不夠強勁，民間消費和投資會扮演支撐力道，尤其下半年有些重大投資案進行，政府投資成長率也優於去年，都會讓今年整體的投資動能比去年暢旺。

吳中書也說，據國際主要預測機構的經濟展望，可以看出國際景氣會開始趨緩，但不需要過於擔憂，因為當經濟成長達到高點後，緩和調整是正常的情形，也期許國際景氣能如同預測機構預期般的溫和調整，才不會對台灣造成太大經濟壓力。（編輯：張良知）1070718