捍衛自由價值　澄社社長、台灣心理學大師楊國樞辭世

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）台灣心理系大師楊國樞17日辭世，享壽86歲。楊國樞提倡本土心理學不遺餘力，被譽為華人本土心理學的一代宗師，他同時也是澄社創辦人，支持民主價值，在戒嚴時代，是少數聲援黨外的學者。

中央社報導，台大心理系榮譽教授楊國樞17日凌晨在台大北護分院護理之家安詳辭世。台大心理系表示，楊國樞自1959年起在心理系服務，是社會與人格心理學權威，致力推動本土化華人心理學研究，心理學系全體師生表示哀悼和懷念。

自由時報報導，楊國樞1932年出生山東，在國共內戰期間來台。他認為不應全盤套用西方心理學的理論來研究華人心理學，因此積極倡導本土心理學，為台灣心理學研究打下基礎。1998年，楊國樞獲選中央研究院院士。

據報導，1989年，楊國樞與其他自由主義學者成立「澄社」，擔任首任社長，以針砭時政為己任，對當時國民黨主政的社會局勢作出批判。不僅要求廢止《動員戡亂時期臨時條款》、回歸憲政，同時對特權壟斷、資源獨占、族群衝突等議題提出建言。

總統府秘書長陳菊在臉書表示哀悼，她指出，在30多年前的戒嚴時代，楊國樞不畏威權，是少數聲援黨外的教授，「終其一身，他為民主自由的理想和價值，挺直腰桿、捍衛人權。」