從通靈少女到伊斯蘭信徒   本尊劉柏君分享心路歷程

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）由藝人郭書瑤主演的電視劇《通靈少女》，以靈媒劉柏君的故事改編。台灣民間信仰及宮廟文化為背景，描述一位通靈少女索菲亞的人生經歷。而劉柏君在從靈媒退休後，皈依伊斯蘭教，求得平和及平靜，7月21日將在新北市立圖書館中和分館與大家分享轉換信仰，進而找到平靜的心路歷程。

根據統計，新北市擁有超過10萬名新住民，其中10分之1聚集在中和區，南勢角一帶更是東南亞新住民經常聚居的地方，華新街美食令人為之稱道，每年的「潑水節」亦吸引大批民眾參加。

新北市立圖書館中和分館館內除有豐富的東南亞書籍，可以讓新住民在異鄉看到母語書籍，並多少能透過文字紓解思鄉之情外，自今年4月22日祈禱室開幕以來，每月都會舉辦一場伊斯蘭特色課程講座。

這次中和分館將於7月21日特別邀請到通靈少女本尊劉柏君，主講《尋回生命-伊斯蘭信仰歸信心路歷程》。

劉柏君表示，最初索菲亞是抱著助人為快樂之本的心態，為善男信女通靈悼亡，但隨著遇到的人生百態越來越多，卻也見識到更多的人心醜惡，便在26歲退出靈媒身份，轉而到伊斯蘭信仰中求得平和與寧靜。

中和分館江燕鳳主任表示，透過講座活動展現對不同宗教信仰的尊重與關懷，希望以圖書館為據點，為台灣民眾與伊斯蘭教徒搭起友誼的橋樑，了解臺灣傳統宗教與伊斯蘭文化的不同信仰與魅力

活動全程免費，歡迎有興趣的民眾踴躍參加，相關詳細資訊請至新北市立圖書館網站查詢，或電洽：(02)29492767。

《通靈少女》劇照（圖片來源：維基百科）