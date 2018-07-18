京華城12月採國際標公開標售！　底價380億元

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）備受矚目的「京華城」公開標售案底價出爐，開價380億元新台幣。本案採國際標對外求售，預計今年12月12日開標，外傳威京集團已與港、台、美系等買家接洽議價。

綜合《工商時報》與中央社報導，戴德梁行表示，今(18)日會在台灣報紙刊登求售資訊廣告，並陸續在台灣、新加坡、中國上海、香港等地辦招標說明會，吸引買主，預計12月12日開標。

《工商時報》報導，位於北市東興路的球體大型購物中心京華城，因長年虧損，經股東會決議通過資產處分案之後，威京集團已委託戴德梁行展開籌備公開標售作業，將採國際標方式進行公開標售，預計市值達新台幣400億元以上。

戴德梁行昨(17)日已在香港、新加坡、上海刊登半報紙廣告，說明今年底將公開招標。今(18)日也在台灣報紙媒體刊登廣告，預計8月將在寒舍艾美酒店，舉辦招標說明會。

京華城和戴德梁行表示，將以底價380億元公開標售，依基地面積4,986.71坪計算，每坪底價平均762.2萬；押標金為12億元。

位在北市八德路精華地段的京華城購物中心，因距捷運站較遠，加上百貨業競爭激烈，人潮銳減。雖經過改裝，並擴大兒童親子類設施及相關商品，希望建立市場區隔性，京華城最後仍舊不堪虧損。

中央社17日引述戴德梁行台灣投資及顧問服務部資深協理賴一毅說，為吸引更多買主，23日、25日、27日會在香港等地，舉辦台北京華城國際招標說明會。台灣部分會在8月8日舉行，預計12月12日開標，決定買主。

戴德梁行表示，此次標售方式，除了全區以底價380億一次處分外，京華城也採彈性調整分包方式規劃。整塊基地以ABCD共4標分包標售，以降低競標門檻，讓更多人有機會參與開發。

戴德梁行建議有意參與競標的投資人，未來依規定提出申請解除使用限制，因為依照北市法規慣例，應可爭取30％～40％作為住宅興建許可。

《工商時報》稱，未來若台北市進行都市計畫通盤檢討，京華城有機會以立體空橋連接北機、松菸，進一步延伸擴及信義計畫區，形成大範圍的文創商圈熱點區域。

《自由》引述戴德梁行分析，依市場行情和實際成交數據推估，京華城土地每坪單價上看1020萬元、每年租金投報率約為2.33％；以潛在開發價值來看，扣除地面上建築拆除費用，鋼材出售利潤可達1億元，保留地下8層省下的重新開挖成本，初估可達40億元。

2017年12月的京華城 (翻攝官方臉書)