人造牛肉漢堡  3年後躍上餐廳菜單

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）五年前製造出全球第一個人造牛肉漢堡的荷蘭新創公司Mosa Meat 17日宣布，已募得足夠資金，將於2021年開始在餐廳販售實驗室「生產」的試管肉。

人造肉的最大挑戰在於，要讓假肉的外表、口味及口感都有如真肉，並非易事。Mosa Meat的做法是從活的動物身上取得細胞樣本，在實驗室餵養這些細胞，使其長成肌肉組織。該公司宣稱，一個細胞樣本就能生產出高達8萬磅重的人造肉。

環保人士不斷警告，全球對肉類需求持續增加，尤其是在中國等新興經濟體，恐不利永續發展，因飼養牛、豬、禽類等都比植物蛋白來源需要更多資源。牛隻會製造大量溫室氣體，更是全球暖化的元凶之一。

隨著許多新創公司紛紛投入研發培養肉，幾年後可望進入量產階段，關於如何為這些假肉命名，也引起不少討論。支持者投「乾淨肉」（clean meat）一票，但傳統農業部門人士認為「人造肉」（synthetic meat）較為恰當。

Mosa Meat的主要投資者為德商默克集團（Merck Ventures）及瑞士集團Bell Food Group，共籌得7,500萬歐元（新台幣26億7,100萬元）資金。默克集團最知名的事業體是默克藥廠Merck KGaA，而Bell Food則是歐洲肉品加工公司。

過去曾獲谷歌創辦人布林（Sergey Brin）投資100萬歐元的Mosa Meat，盼於三年後大規模生產人造漢堡肉，一塊肉餅售價1美元。