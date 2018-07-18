（台灣英文新聞/洪晨芳 綜合外電報導）根據《ＢＢＣ》報導，科學家最近發現了可以追溯到14,000年前的全世界最古老麵包，並依據其成份整理出食譜。

科學家表示，根據食譜所做出來的麵包體，看起來就像一塊大餅，而且嚐起來跟現代的五穀雜糧麵包很相似。

我們的老祖宗很可能使用了這種麵包體來包烤肉__也就是最古老的三明治。

倫敦大學學院的多利安‧福樂教授（Dorian Fuller）向外媒表示：「這是最早可以稱得上『佳餚』的證據，至少它結合了不同食物。我們的老祖宗會製作大餅麵包，也會狩補瞪羚，兩者結合，就是他們美味的一餐。」

雖然麵包長久以來為人類的主食之一，卻鮮少有人知道麵包的起源。

此前，最古老麵包的證據一直停留在於土耳其所發現的9,000年歷史麵包碎屑。

但是最近這項紀錄要被刷新了！日前，科學家在約旦黑沙漠的一處考古遺址，發現了兩棟各自含有巨大圓形壁爐的建築物，而壁爐的內側居然含有一些燒焦的麵包碎屑，這些碎屑後來被科學家證實，有14,000年之久，將世界上最早麵包的歷史紀錄整整推進了5,000年。

來自哥本哈根大學的Amaia Arranz-Otaegui博士，是發現這些麵包碎屑的大功臣，她表示，這真是意料之外的發現。

科學家透過研究與分析，整理出了14,000年前的麵包食譜。

使用野生小麥或野生青稞製作麵粉 把水生野生植物的根部搗碎至粉碎狀 加入水以製作成麵糰 在火源附近的滾燙石頭上烘焙

World's oldest bread found at prehistoric site in Jordan https://t.co/uUkLEpgvkN — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) 2018年7月16日

你餓了嗎？世界上最古老的麵包出爐！