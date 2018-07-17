天成文旅-華山町 引設計旅在地

天成飯店集團新品牌「天成文旅」，以「引設計旅在地」為理念，注重在地文化特色，客製化打造專業飯店為核心。「天成文旅-華山町」坐落於台北華山1914文化創意產業園區旁，原為第一銀行於1952年興建的倉庫，在改建為旅館時內部保留了原有的美式無梁板結構，是棟充滿歷史印記的建築物，在規劃籌備飯店時也透過歷史與文化的考究，打造成融入銀行元素、製酒文化的主題設計飯店。

保留具歷史的建築是飯店規劃的主軸，漏斗型圓柱、無梁板結構柱呈現出素樸質感，無梁板建築結構顧名思義也就是沒有梁的構造，樓板直接荷載於柱子之上。無梁板建築具有採光與通風佳的優勢。無梁板的特色之處，因為承重的關係，在柱上會有「柱帽」，常見的有：「台錐形柱帽」、「折線形柱帽」、「帶托板柱帽」等型態，柱帽的厚度通常是樓板的1/2，「天成文旅-華山町」則屬於帶托板柱帽，柱帽呈正方形，樣貌優雅別具建築特色，因此在改建為飯店時都保留了完整的柱體結構。

「天成文旅-華山町」的前身為第一銀行所屬的倉庫，也曾作為一銀證券使用，因早年內部設置了金庫，因安全防衛需求，對外的窗戶均採雙層鐵窗，且設計上只能從內部開啟，在整建為旅館的過程中，保留了這些彌足珍貴的鐵製窗戶作為歷史的見證。也留存當時建築為了空氣對流特地設計的透氣孔，充分展現時代特色。飯店外牆維持了原先建築的色系，僅增添飯店的旗幟，以簡潔呈現出建築物本身的質感，夜間透過燈光的照射變化，更顯華山町內斂沉穩的藝文氣質。

「天成文旅-華山町」即日起~2018/9/30，推出官網限定住房專案，華山雙人房NT$3,399(定價NT$6,000+10%)，華山三人房NT$3,899(定價NT$6,500+10%)，華山四人房NT$4,399(定價NT$7,500+10%)，住宿期間每房依人數提供早餐，並加贈「貯藏華山1950 -不銹鋼金色馬克杯」。

「天成文旅-華山町」以沉穩的氣質襯托建築物特有的風雅，因與華山1914文化創意產業園區緊鄰，但在旅館改建的過程中特別完整保留了當時在二次世界大戰後，獨特的美式無梁板建築，並融合了銀行與早年華山文化創意園區作為酒廠的歷史，發展出系列的設計概念與客房備品，「天成文旅-華山町」期盼給予國外來到台北的旅行者截然不同的住宿體驗，並能從旅行中發現1950年代的時空軌跡。