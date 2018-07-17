2018世足完美落幕 中華電信MOD再創紀錄

2018俄羅斯世足賽精彩閉幕，中華電信MOD發布世足直播收看人次飆破1,700萬，全頻道總收視人次也再次刷新紀錄達7,500萬。中華電信欣喜的程度宛如冠軍隊法國擊潰克羅埃西亞。這場世足讓中華電信的高畫質、即時回看、球星追蹤等功能大獲好評，廣大球迷認同MOD的收看方式，世足帶進的訂戶數也猛增超過12萬，整體訂戶同步創下MOD十四年最佳成績，突破182萬戶。

根據尼爾森的收視率，MOD從本屆世足開始，收視節節攀升，不受任何媒體加入轉播影響。7/15法國對克羅埃西亞的冠軍賽一如預期衝上最高，平均收視率高達4.35，瞬間最高收視率更達5.6，這一刻發生在23:35分，當法國最帥前鋒格里茲曼因手球判罰的12碼進球，法國以2:1領先時，MOD收視也達史上新高。

本次世足也讓中華電信MOD的 4K LIVE直播、世足專區、Hashtag等創新功能，成為國內運動賽事轉播的新標竿，而整體用戶數突破182萬，也顯示MOD已是國內廣告市場重要的創新平台。



世足數據大公開：內馬爾 ” 滾 ” 進人氣前三名，球迷用 MOD# 晉級預測作為投注參考

本次中華電信MOD推出的「Hashtag追蹤功能」大受球迷好評，許多球迷直稱此功能媲美電視版IG，根據MOD機上盒統計，本屆世足賽事最受歡迎的球星依次為#梅西、#C羅、#內馬爾，可見巴西球星內馬爾雖然沒有拿到世足冠軍，但爆紅全球的「內馬爾翻滾」，也讓他透過另類的方式獲得球迷們的關注。

在「話題」追蹤方面，MOD最受歡迎Hashtag由「#晉級預測」奪冠，許多球迷透過MOD世足專區掌握賽事晉級動態，甚至有球迷透過「#晉級預測」，作為運彩投注的參考依據，堪稱球迷對MOD世足專區創意的使用方法！

免除傳統電視蓋台式廣告干擾， MOD 狂吸超過 80 家廣告主投放廣告

中華電信MOD用戶數突破182萬，預計今年將超過200萬用戶。本次世足轉播更狂吸超過80家廣告主在MOD平台下單，超過50%為新客戶，領域包含汽車、金融、電玩、旅遊、3C等產業，整體廣告量較去年同期成長77%。這次MOD以創新互動的廣告呈現方式，搭配超吸眼球的熱門內容，加上中華電信獨家專業大數據的功能，強調廣告主可以精準投放廣告，也讓消費者不需忍受傳統電視蓋台式廣告干擾，讓觀眾能在更舒適的收視情境中獲得有效的資訊，甚至跨螢導購、即看即買，大獲市場好評！世足甫一結束，就接連有多家廣告主主動洽詢後續亞運及電競賽事的廣告投放計畫。對於這項成果，中華電信信心滿滿，接下來的亞運與暑假檔期，廣告勢必再有一波成長。

歡度暑假，最新電影、動漫，人氣戲劇和最完整的體育賽事，就在 MOD ！

世足剛落幕，中華電信MOD立刻重磅推出精彩體育賽事與暑期強檔，包括球后戴資穎的BWF賽事、亞運、NFL、NBA、六都電競精采轉播，以及熱門單點電影，包括超級熱門強片《復仇者聯盟3：無限之戰》、《一級玩家》、《環太平洋2：起義時刻》，日本同步新番動漫《進擊的巨人》第三季、《工作細胞》，兒童節目《新企鵝家族》、《偶像學園Stars》，以及熱播戲劇《醉玲瓏》、《你也是人類嗎？》，中華電信表示，今年暑假的MOD將是另一場精采的影視饗宴。