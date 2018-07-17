貨櫃屋變身科教中心-翻轉科學教育新風貌

新北市教育局與萬里區公所結合在地資源，今(17)日啟用全國首座以貨櫃型式的STEAM科教中心，激發師生對科學探索的興趣，同時STEAM科教中心暑期課程也開跑囉!

STEAM科教中心位於新北市萬里區大鵬國小，利用北海船運最常看到的貨櫃改裝，由三座貨櫃屋組成，並以三合院為設計意象，設置「小鵬友科學教室」提供實作場域；「綠精靈的家」結合臺灣電力公司核能第二發電廠資源，展示科學與能源體驗設施；「達文西二館」提供豐富的科普書籍及舒適閱覽空間及處處是學習空間的科教精靈廣場，例如廣場地面的科度尺，可以讓學生實際計算流速，貨櫃屋外觀亦有標示格線，讓學生輕鬆計算面積、體積，將書本上生硬的數學帶入生活情境，符合十二年國教新課綱素養的學習。

教育局長林奕華表示，這次北海岸STEAM科教中心的除了作為北海岸STEAM跨領域課程開發基地，開放臨近學校定點體驗外，「小鵬友科學教室」貨櫃車也將巡迴各校。並與淡江大學合作未來設置新北第二座STEAM科教中心，開創更多跨領域學習的課程及活動，展現新北科學教育創新風貌。

今日來賓也特別體驗「科學玩數學」課程，利用紙杯剪出大鵬鳥造型的手作船，學習風力的原理後，運用園區內水道數學量尺刻度算出航行速度。萬里「螃蟹達人」新北市漁業發展協會吳兩成理事長也在現場說明出海捕蟹時，如何運用科學與數學原理計算船行速度；「我是小偵探」，則由萬金地區教師所組成的STEAM跨領域社群，模擬辦案現場，用簡易工具(棉花棒、鋁粉、杯子、透明貼紙、黑色紙卡)進行指紋採證，從多樣線索中辨識正確資訊。

大鵬國小學生陳泊宇說「自己製作手作船及計算水流速度原來這麼簡單，之後也想再試試看動力船，比較流速的差異」；沈燕涵同學則表示，「每次看電視上科學辦案的劇情，覺得像是很困難的工作，不過今天發現原來比對指紋有特定的點，讓我們第一次操作就成功，覺得學到很多很開心」。

萬里區長謝文祥表示，北海岸STEAM科教中心是在地校長、師生、里長、藝術家、美術老師與建築師合作，將廢棄空間活化，外觀的設計融入「莊子-逍遙遊」的北海鯤幻化為大鵬鳥，此外，新北科教代言人科寶、科妞結合在地善財童子，變身為好學童子，呼應聯合國宣布2019年為「化學元素週期表國際年」，設計化學元素週期表的元素，展現文史、科學、藝術的跨領域融合。

教育局以STEAM（Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics）跨領域素養培育學生創意思考、實作分析與問題解決能力，以學生（Student）、教師（Teacher）、環境（Environment）、策略聯盟（Alliance）、課程教材（Materials）向度出發，透過學生探究實作、教師社群運作、多元學習環境、館校策略聯盟、跨域課程設計等，落實推動校園科普化。