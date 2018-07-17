A股反彈格局成形 布局富邦上証正是時候

上半年受中美貿易戰干擾、加上中國官方落實金融去槓桿，導致A股走勢頹迷不振，6月在國內外利空同步夾擊下，歷經一波修正，富邦上証180單日正向兩倍基金經理人粘瑞益表示，上証綜合指數上周11日歷經跳空暴跌之後，隔日在權重與題材股齊漲之下，突破2,800點整數關卡，5日與10日均線呈現黃金交叉，除重新站上10日均線外，成交量亦同步呈現放大的趨勢，反彈格局儼然成形，短期上方20日均線待突破，若能順利突破則反彈行情可望延續。

粘瑞益指出，近三次A股大漲分別在6月29日、7月9日、7月12日，而12日的成交量，相較於前兩次明顯擴大，皆有22.3%、27.6%的成長幅度。除了技術面外，政策、資金、評價面亦皆顯示7~8月中國股市反彈行情可期。

證監會7月8日宣布，外國投資者參與A股交易範圍將進一步放寬，主要開放兩類人員在境內開立A股證券帳戶，其一是在境內工作的外國人，其二是A股上市公司中在境外工作並參與股權激勵的外籍員工。近期中國監管當局反覆釋出「去槓桿防風險已見成效」的訊息，且官方貨幣政策態度已有趨於轉鬆跡象，市場多認為強監管的政策底部正在形成。加上5月1日放寬滬、深港通每日交易額度擴大4倍，及放寬外資持股比例上限等相關政策，市場解讀官方頻頻釋出政策利多，將吸引外資進駐為A股反彈增添動能。

此外， 7月將迎來中報披露期，預計有133家公司將披露中報，僅佔A股公司的3.7%，其中50家公司已披露中報預告，業績預喜公司家數達到40家、佔比8成。在中報正式公布之前，滬深兩市已有1,181家公司發布業績預告，逾7成公司預喜，剔除預告中未明確具體盈利的公司、及無去年同期可相較的次新股後，1,019家A股預計今年中報相較去年同期，將實現13.4%~42.7%的利潤增長，其中592家淨利潤年增預計逾30%、367家預期超過50%增長、177家公司淨利潤將翻倍，預計超過10倍增長的亦有11家，為A股7月表現注入強心針。

粘瑞益進一步指出，A股歷經前波的調整過後，估值已處在相對合理的位置，加上跌幅已落在歷史平均範圍，貨幣政策也出現中性偏鬆訊號，人民幣匯率短期亦出現回穩跡象，市場恐慌情緒可望獲得有效的釋放。上証綜指、深証綜指及創業板指PE分別約12倍、20倍及39倍，其中上証綜指估值12倍僅是美股24倍的一半，相比新興市場的印度22.8倍、巴西的18.8倍亦呈現大幅低估。若由產業角度分析，周期性行業估值已處在歷史底部，風險報酬比顯著提升，具業績題材加持與基本面相對佳的企業，反彈的空間將遠勝過下跌的風險。

至於資金面部分，粘瑞益表示，外資對A股的熱情不減，資金持續進駐中國市場，近期滬港通、深港通北上資金加速流入，4月、5月及6月份，分別淨流入387億、508億及285億人民幣，相較2017年月均量166億人民幣明顯提升，今年上半年外資淨流入股市達1,313億人民幣。相較之下，內資則呈現相對縮手的態勢，滬深兩市兩融餘資已跌破9千億人民幣大關，接近前波低點8,500億人民幣水準，意味籌碼已調整至尾聲階段。

綜上所述，雖目前受風險事件及股市盤勢影響，市場情緒不佳，中國A股動能偏弱，然而隨著A股修正幅度接近滿足點，未來再大跌的可能性相對不高，加上政策、資金、評價及技術面皆顯示A股反彈可期，長線投資價值已逐漸浮現。粘瑞益建議可以追蹤上証180指數的富邦上証(股票代號：006205)伺機進場逢低布局，掌握長線行情，積極型的投資人還可以善用具槓桿兩倍的特性的富邦上証正2(股票代號：00633L)來收增益之效。