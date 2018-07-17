台北美福大飯店  美食展盛夏優惠  

年度美食盛會「台灣美食展」於2018年8月10日至13日在台北世貿熱烈開展，台北美福大飯店將於世貿一館D510推出熱銷商品「超值美食通用券」，一券通用2018年獲米其林餐盤推薦的米香台菜餐廳、專售招牌明爐烤鴨的潮粵坊、提供有頂鮮漁獲的晴山日本料理以及頂級高雅的GMT義法餐廳，每券NT$2,380，揪團購買五張優惠價NT$11,000。

展場必買國民商品自助餐券，將推出「彩匯平日自助下午茶雙人券」每券NT$1,500輕鬆來個悠閒午茶約，適合團聚共享的「彩匯平日自助午餐券」及「平日自助晚餐券」推出買五送一優惠，每套NT$7,500起，買越多省越多。榮獲米其林住宿推薦的客房也同步推出「一泊二食住宿券」，住房可享彩匯自助早餐，還可任選GMT義法餐廳肋眼牛排套餐或彩匯自助午茶，總價值最高NT$28,345，優惠價每券NT$8,888起。

此外，備受關注的展場限定「快閃優惠」亦將不定時限量推出，原價每位NT$1,650的彩匯自助午餐券，快閃優惠價僅要NT$990，沒搶到的民眾，購買任一美福券類商品滿額即可優惠加購。除了美食餐券，現場加碼推出美福招牌蛋糕捲優惠購，每條NT$599(原價NT$780)。不便到場購券的民眾，台北美福於8/6至8/14推出《仲夏優惠》線上旅展，同樣提供有自助餐等超值餐券及住宿優惠，洽詢專線02-7722-3399或瀏覽本飯店官網訊息(www.grandmayfull.com)。