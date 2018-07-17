加強教學技巧  僑委會舉辦海外華文教師研習會

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為增進海外僑校華文教師教學知能，僑委會7月4日至5日在澳洲墨爾本地區的史賓威中華公學（Springvale Chinese Ethnic School）舉辦華文教師研習會，並於5日下午舉行結業式，當地8所僑校約70位老師熱烈參與，學員們互動熱烈，並對研習內容的多元及創新表示受益良多。

僑委會特別聘請國立清華大學華文文學研究所副教授吳貞慧及你的華語教育有限公司執行長田蘋等2位專業學者前來授課，兩天研習課程內容包括第二語言教學法、Google課室管理術、寫作引導與教學技巧、注音及漢語拼音教學法、歌唱華語之教學技巧、聽說教學課程設計、華語文測驗與評量、任務導向華語教學、文化教學、Ipad運用於華語教學及教學簡報實作工作坊等，參與學員與講座互動熱絡，並對研習內容豐富多元與創新實用表示受益良多。

結業式中，校長楊瑾玲感謝2位講座遠道而來授課，並感謝僑務委員會每年舉辦如此有意義的活動，讓僑校老師增進教學的技巧與知能。

陳瓊玉致詞時除感謝史賓威中華公學辛苦籌辦外，並表示政府非常重視海外僑校華文教育發展，每年遴派國內具經驗與實務之講座至世界各地授課，以增進海外僑校華文教師教學知能。